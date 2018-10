Thomas Alwin Hemming, gebürtiger Sachse, lebt und arbeitet in Bernhausen. Sein Markenzeichen: Kunst in hohem Tempo.

Mit roter Gumminase, großen Latschen und buntem Kostüm ist er für das jüngste Publikum bei Kindergeburtstage, aber auch Gemeinde- und Stadtfesten als „Tom der Clown“ eine große Lachnummer. Ein Stichwort genügt und der gelernte Industrie-Elektroniker, der in Sachsen geboren ist und in Bernhausen seine neue Heimat fand, wird zum Pantomimen, Sänger, Gitarristen oder Kabarettisten. Auf seiner Visitenkarte könnten auch noch 20 weitere Tätigkeiten stehen, die für den Lebensunterhalt des seit 2000 offiziell als Grafik-Designer und Illustrator firmierenden selbstständigen Multikünstlers sorgen.

Pro Jahr zeichnet er zum Beispiel mehrere tausend Cartoons mit witzigen, ironischen und nachdenklichen Botschaften. Das Genialische dabei; Alle Witze und der Humor entstehen dabei in wenigen Sekunden. Damit haben wir uns einer Besonderheit im Wirken des Bernhäuser Künstlers genähert: seinem Tempo. Thomas Alwin Müller ist ein Live- und Schnellzeichner. Er gesteht: „Wie ich meine Zeichnungen aufs Papier bringe, ist oft auch für mich eine unerklärliche Sache und eine Faszination.“ Vielleicht ist es auch jene Leichtigkeit, die aus einer besonderen Begabung entsteht: „Zeichnen ist für mich wie Spazierengehen mit dem Bleistift.“

Natürlich fällt dem Betrachter da der altbekannte Kinderreim ein: „Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Haare wie ein Stachelschwein, das ist des Königs Töchterlein...“ Da wir gerade davon sprechen: Im Programm der Kunstschule Filderstadt hat Multitalent Thomas Alwin Müller auch im kommenden Semester einen festen Platz. Von Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. Januar, gibt er dort einen Kurs im Comic-Zeichnen für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Es geht dabei sowohl um die Zeichenmaterialien als auch um grafische Grundformen, Figuren, Perspektiven und die Ausarbeitung eines Plots (Spannungsbogens).

Bei allem Frohsinn, den die Botschaften des ungewöhnlichen Künstlers ausstrahlen, steckt dahinter immer sein berufliches Grundverständnis: Den Blick auf das Wesentliche richten und die Magie des Momentes zwischen Papier und Illusion der Fantasie erlebbar machen.

Kurzporträt

Thomas Alwin Müller, geboren 1971 in Freiberg/Sachsen. Studium an der „Akademie für Kommunikation, Gestaltung und Grafik-Design” in Stuttgart. Kinderclown seit 2004 mit mehr als 300 Auftritten, Dozent für Comic-Zeichnen an der Kunstschule Filderstadt und der Kinderkunstschule Nagold, Schöpfer der erfolgreichen Cartoon-Figur „Mopf“, Dozent und Coach für Visualisierung.