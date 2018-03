Für die kommenden Feier- und Ferientage gibt es im „Ländle“ eine Fülle von Ausflugsmöglichkeiten. Wir haben einige zusammengestellt – in der Hoffnung auf gutes Wetter.

Natürlich muss am Anfang einiges zum Symbol dieser Tage stehen – dem Osterei. Eines davon, seltenes Ausstellungsstück, ist rot, trägt den Original-Schriftzug von Coca-Cola und hat eine echte Aufreißlasche. Dieses Osterei im Pop-Art-Stil ziert Deutschlands erstes Osterei-Museum im Sonnenbühler Ortsteil Erpfingen. Rund 1000 verschiedene Exemplare können Besucher dort bewundern: Künstler haben sie bemalt, lackiert, beklebt, bestickt. Es gibt Exemplare mit Märchenfiguren und solche mit finsteren Drachen. Kein Ei gleicht dem anderen. An Karfreitag werden im Museum überdies Zuckerhasen gegossen und das Museum bietet in den Osterferien Kurse an, in denen Kinder lernen, die Eier auf besondere Weise zu bemalen.

Vom Landkreis Reutlingen geht es in eher ungewohnter Richtung für die Nahausflügler aus dem Raum Stuttgart gen Osten in den Alb-Donau-Kreis. Unser Trip führt dabei zum Osterbrunnen in der Dorfmitte von Oberstadion – einem der größten in Deutschland. Ihn schmücken rund 30.000 Ostereier, allesamt kleine Kunstwerke. Nicht allzuweit ist es von dort aus nach Öpfingen an der B 311 zwischen Ulm und Ehingen. In dieser kleinen Gemeinde findet am 31. März der schon traditionelle Internationale Osterlauf statt, an dem auch Bambini, Junioren, Hobbyläufer und Profis teilnehmen können. Wahrscheinlich tritt dort beim Start am Donaustadion sogar der Osterhase an. Was wäre Ostern ohne Blumen? Wandern Sie doch im Süden des Biosphärengebiets Schwäbische Alb, im Wolfstal bei Lauterach. Dort blühen die Märzenbecher – weiße Glöckchen als Boten des Frühlings.

