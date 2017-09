Mit dem „Krautstart“ auf dem Bauernhof von Frank Stäbler in Musberg wurde in der vergangenen Woche die Krautsaison offiziell eröffnet.

Wenn sich Leinfelden-Echterdingens Oberbürgermeister Roland Klenk und die Vorsitzenden der Vereinsringe und Werbegemeinschaften auf dem Krautfeld tummeln, um die ersten Krautköpfe zu ernten, dann ist es wieder so weit: Die Krautsaison ist eröffnet und alles dreht sich um das spitze Krautgewächs. Gleichzeitig bedeutet es, dass es ist nicht mehr lange hin ist bis zum beliebten Krautfest. Es findet traditionell am dritten Oktoberwochenende statt – in diesem Jahr vom 13. bis 15. Oktober. Mittlerweile ist es zur größten Attraktion auf den Fildern geworden und lockt bis zu 50 000 Besucher von nah und fern in Deutschlands bekannteste Krautregion.

Bereits am Freitag, 13. Oktober, beginnt das Fest mit einer „langen Einkaufsnacht“. In Leinfelden haben die Geschäfte bis 21 Uhr, in Echterdingen bis 24 Uhr geöffnet. Am Samstag um 14 Uhr ist dann die offizielle „Krautfesteröffnung“ mit dem Fassanstich in Leinfelden auf der Krautfestbühne am Neuen Markt. Zum „Krautabschmecken“ um 15 Uhr geht es dann direkt weiter nach Echterdingen. Doch inmitten der lukullischen Krautgenüsse geht es auch sportlich zur Sache; Disziplinen wie „Krauthobeln“ und „Krautstemmen“ bringen die Besucher schon mal zum Schwitzen. Sogar ein Weltmeister wird dabei gesucht.