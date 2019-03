Das Stadtmuseum Gerlingen lädt zur aktuellen Osterausstellung ein. Noch bis 28. April können die Besucher dort auf eine vergnügliche Suche gehen.

„Überall sind Hühner“, sagt Catharina Raible, Leiterin des Stadtmuseums Gerlingen, mit einem Lachen. Die Suche nach versteckten Ausstellungsstücken passe bestens zur Osterzeit, meint sie außerdem. So werden etwa Ostereier unterschiedlichster Herkunft und Machweise in der neuen Ausstellung „Da lachen doch die Hühner“ gezeigt. Um die Exponate zu finden, unternimmt man als Besucher eine heitere Entdeckungsreise durch die verschiedenen Museumsbereiche im Haus.

Rund 150 Ausstellungsstücke - davon ein Großteil von der Sammlerin Daniela Merela aus Filderstadt sowie einiges von Gerlinger Bürgern – sorgen für österliches Flair. Ob es die ungarischen Kinderbücher in der Ungarndeutschen Abteilung sind, die Ostereier afrikanischer Prägung vom Missionar Wilhelm Maisch oder die Straußeneier in der Steinzeitabteilung, stets hat Raible ein passendes Stück für den jeweiligen Ausstellungsbereich gefunden.

Auch in der aktuellen Wechselausstellung „Handel im Wandel“, nimmt man sich des Themas an. Dort etwa in Form eines Ei-Aufbewahrers, der an Zeiten erinnert, in denen die Hühner noch nicht das gesamte Jahr über Eier legten. Herrlichste Hühnerfiguren trifft man überall an, sei es als Aufkleber oder als Blumentopf, als Servietten- und Postkartenmotiv, als Wohn-Accessoire, als Spielfigur oder als Kinderspielzeug. In der Abteilung Handwerk hat ein täuschend echt wirkendes Huhn Platz genommen, dort findet man auch den berühmten Hahn im Korb. „Der Schwerpunkt dieser Ausstellung liegt auf dem Lachen“, meint Raible und freut sich auf regen Besuch.

Die Osterausstellung „Da lachen doch die Hühner“ im Stadtmuseum Gerlingen ist noch bis 28. April zu sehen.