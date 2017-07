Seit Jahren schon scheint die Standortfrage für das künftige Haus der Jugend in Botnang geklärt. Nun bringt das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung eine neue Idee ein.

Schon seit langem wünscht der Bezirksbeirat Botnang das künftige Haus der Jugend am Standort Beethovenstraße. Nun möchte das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung die Standortfrage erneut diskutieren. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie für die städtebauliche Entwicklung des Gebiets im Laihle soll das Quartier auch als Standort für ein Haus der Jugend untersucht werden. Es soll emotional geworden sein im Bezirksbeirat, das Gremium war genervt. „Bereits 2015 haben Thomas Zügel, der Leiter des Liegenschaftsamts, und Sieghard Kelle, Geschäftsführer des Stuttgarter Jugendhauses, eine Entwurfsskizze am Standort Beethovenstraße vorgestellt“, erklärt Bezirksvorsteher Wolfgang Stierle.

Was jedoch dann ausgeblieben ist, das war die Bebauungsplanung an diesem Standort, kritisiert der Bezirksvorsteher. Für das Gremium birgt eine erneute Standortdiskussion die Gefahr der Verzögerung des Projekts. Noch dazu sprechen die Argumente aus Sicht des Bezirksbeirats klar gegen den Standort im Laihle. „Wir sehen keine Notwendigkeit für eine Standortdiskussion“, so der Grünensprecher Nicholas Gernhardt-Winkler. Die Nähe zur Skateranlage sei einer der Vorzüge der Beethovenstraße, aber auch das geringere Konfliktpotential mit Anwohnern dort. „Wir möchten alle Möglichkeiten prüfen und warten die Machbarkeitsstudie ab. Die Frage nach dem Standort ist für uns noch offen“, erklärte Sabine Stark vom Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung. Die Studie soll im September im Bezirksbeirat vorgestellt werden.

Faktor Zeit

Der Jugendtreff Botnang ist nicht das einzige Projekt, bei dem gefragt werden darf, warum dauern die Planungen der Stadt immer so lange. Und auch: warum werden begonnene Entwürfe nicht bis zur Bebauungsplanung vollendet. Und außerdem: Wie effektiv ist die Arbeitsweise der Ämter untereinander?