Wie gewinnt man Ehrenamtliche für die Arbeit mit Senioren? Dieser Frage haben sich 24 Studenten der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung Stuttgart gewidmet.

Mit 11 kreativen Präsentationen waren die Drittsemester am Donnerstag voriger Woche im Rathaus zu Gast. In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Seniorenarbeit, einem Zusammenschluss Gerlinger Einrichtungen, sind 11 verblüffend professionelle Werbekampagnen entstanden.

„Blickkontakt“ heißt das Gemeinschaftswerk von Linda Ewert und Kristina Fuchs. Ob alt oder jung, spontan oder zurückhaltend – die porträtierten Menschen – allesamt Bewohner und ehrenamtlich Aktive im Breitwiesenhaus - haben eine intensive Ausstrahlung, die den Betrachter so schnell nicht loslässt. Mit ihrem Fotoprojekt möchten Linda Ewert und Kristina Fuchs die Generation 50 plus ansprechen. „Sie sind diejenigen, die vielleicht gerade in Rente gehen und neue Aufgaben suchen“, erläutert Kristina Fuchs. „In der Altersgruppe zwischen 45 und 65 Jahren ist das Engagement am größten“, das haben die beiden während ihrer Recherchen herausgefunden – und auch damit haben sie es sich nicht leicht gemacht. „Wir wollten die Menschen kennen lernen, Beziehungen aufbauen“, erzählen sie.

Immer wieder waren sie zu Besuch im Breitwiesenhaus, haben sich an Gymnastikgruppen beteiligt, gemeinsam Ausflüge gemacht – und ihren „Models“ unzählige Witze erzählt. „Für unsere Fotos wollten wir die Leute zum Lachen bringen“, erklären die beiden schmunzelnd. „Eisbrecher“, so heißt das Projekt von Anne Steinke und Anna Nill. Es handelt sich um eine circa sechs Quadratmeter große Hütte aus Fichtenholz, gebaut von den Schülern der Steinbeis-Schule Stuttgart. Darin sollten jeweils zwei Menschen unterschiedlicher Generation miteinander in Kontakt kommen. Ziel sei es, gegenseitige Ängste und Vorurteile abzubauen, erläutern die Studentinnen. Den Praxistext hat ihr Projekt bestanden: Am 7. Januar, dem bisher kältesten Wochenmarkttag des Jahres, stand die „Eisbrecherhütte“ auf dem Rathausplatz – und lockte die Besucher an. „Diese Resonanz hätten wir so nicht erwartet“, sagt Anna Nill. „Von den erlebten Begegnungen waren wir ganz angetan.“

Mit Postkarten, sonnengelb bedruckten Taschen, Hingucker-Plakaten und Microsites haben Corinna Wörner und Katja Lernbecher gearbeitet. „Einfach machen“ haben sie ihr knalliges, multimediales Projekt getauft. „Ich bin noch was wert“, ist auf einem der Plakate zu lesen. „Ich möchte etwas tun für jemanden“, auf einem anderen. Die gewählten Slogans seien Originalzitate, welche die beiden während ihrer Besuche im Bürgertreff aufgeschnappt hätte, erklären sie. Das mache die Kampagne spontan und authentisch. „Damit wollen wir wach rütteln, Interesse wecken.“ Von der Kreativität ihrer Studenten sind die beiden Leiterinnen des Projekts, Prof. Michaela Köhler und Prof. Christiane Nowottny, verblüfft. „Die haben ihre Aufgabe sehr persönlich genommen und viel Herzblut hineingesteckt“, sagt Prof. Nowottny. Umso erstaunlicher sei es, dass die Studierenden ihre Arbeiten so souverän präsentiert hätten. „Besonders, da der heutige Auftritt in die Prüfungsnote hineinfließt.“ Ein besonderes Dankeschön richtete sie an die Stadt Gerlingen. „Es ist toll, dass die Gemeinde so offen ist, sich auf dieses Projekt einzulassen.“

Nicht minder begeistert äußerte sich Loredana Wachter, in der Stadtverwaltung zuständig für die Seniorenarbeit. Sie hatte vier Hochschulen angeschrieben, die Hochschule für Kommunikation und Gestaltung haben sich als erste gemeldet, sagt sie. „Viele Arbeiten sind so schön, dass wir sie am liebsten gleich umsetzen würden.“ Ein Anfang ist gemacht: Die Fotoausstellung „Blickkontakte“ wird im Februar im Rathaus zu sehen sein.