Zum 60. Geburtstag des Stuttgarter Hafens wird am 21. und 22. Juli nicht nur gefeiert, sondern man kann auch hautnah kennenlernen, was im Hafen alles gearbeitet wird.

Wer an den Hafen denkt, denkt an Schiffe: Das ist in Stuttgart nicht zwingend so. Denn ein großer Teil der Waren kommt hier per Zug, entsprechend steht beim Stuttgarter Hafenfest zum 60. Geburtstag neben Schiffen und dem Wasser auch die Schiene im Mittelpunkt. „Man hat die Möglichkeit mit einer Art Bimmelbahn durch die verschiedenen Produktions- und Lagerstätten am Hafen zu fahren“, so Carsten Strähle, Geschäftsführer des Stuttgarter Hafens. Darüber hinaus wird eine Dampflokomotive am Hafen entlangfahren. Besonders wichtig ist Strähle, dass es sich beim Hafenfest nicht um ein klassisches Straßenfest handelt, dass sich nur auf Musikalisches und Kulinarisches beschränkt, sondern es auch eine Leistungsschau gibt bei der man erfährt, was im Hafen eigentlich alles so passiert, wenn gerade kein großes Fest im Gange ist.

„Obwohl wir bereits den 60. Geburtstag feiern, fragen sich immer noch viele Leute: In Stuttgart gibt es einen Hafen?“, lacht Strehle. Seiner Meinung nach hängt das auch damit zusammen, dass hier eben gearbeitet wird und man nur schwer einen Zugang findet. „Wir können die Bürger eben nur sehr punktuell in den Hafen lassen – wie bei großen Jubiläumsfesten“, sagt Strehle. Das vergangene Fest gab es 2008 zum 50. Geburtstag und war mit 50 000 bis 60 000 Besuchern ein großer Erfolg. Auf ähnliche Zahlen hofft Strehle auch in diesem Jahr. Entsprechend weitläufig wird auch das Festgelände sein, dass sich nicht nur über das Gebiet von Otto-Konz- bis Otto-Hirsch-Brücken zieht, sondern zum Beispiel auch die Schleusenfernbedienzentrale in Wangen miteinbezieht. Die Autofahrer seien schon mal gewarnt. Von Freitag, 20. Juli, 16 Uhr, bis Montag, 23. Juli, 7 Uhr, sind die Otto-Konz-Brücken und die Straße am Mittelkai für den Autoverkehr gesperrt.

60 Jahre Jubiläum

Zum 60. Geburtstag gibt es im Stuttgarter Wochenblatt eine kleine Serie. Diese startet in der Ausgabe vom 1. August.