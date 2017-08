1400 Wochenblatt-Leser haben sich an der VVS-„Seniorenticket“-Aktion beteiligt. Das Wochenblatt hat als Medienpartner die Rolle der Glücksfee übernommen: 16 Teilnehmer waren am vergangenen Freitag beim Ausflug nach Kirchheim unter Teck dabei und haben viel Amüsantes und Wissenswertes erfahren.

„Wer sind denn Sie?“ Überrascht öffnet eine Dame im lindgrünen Kleid mit Haube die Tür des Schlosses Kirchheim. Ihren schwäbischen Dialekt kann sie kaum verbergen. Zunächst möchte sie die Ankömmlinge nicht empfangen. „Sind Sie denn adlig?“ fragt sie. Kopfschütteln. Dann müsse man eigentlich den anderen Eingang nützen. „Na ja“, sagt die Dame, „dann kommen Sie halt rein, aber, gell, Sie verraten mich nicht bei meiner Herrin?“ Schloss Kirchheim ist weder Schloss Hohenheim und noch Schloss Solitude. Ab 1538 wurde das Gebäude als Eckbastion mit Wassergraben von Herzog Ulrich von Württemberg errichtet. Umso erstaunter sind die Gewinner der VVS-Ausflugsziel-Aktion, dass Martha, die durch ihre Arbeits- und Wohnstätte führt, die Hofdame Franziskas von Hohenheim und jetziger Herzogin von Württemberg ist.

„Meine Herrin ist verwitwet – seit dem Tod ihres Gatten lebt sie hier – und näher kennengelernt hat sie ihren zweiten Mann eben auch hier, in Kirchheim unter Teck“, berichtet Sandra Ontyd, die seit fast vier Jahren in die Rolle der Zofe schlüpft. Groß sind die Räumlichkeiten, die für Zuschauer geöffnet sind, nicht – hauptsächlich wird das Schloss heute fürs Pädagogische Fachseminar genützt. Doch der hübsch eingerichteten Beletage im ersten Stock haben sämtliche Herzogswitwen ihre persönliche Note aufgedrückt. Martha liebt es, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Schnell ist klar, dass Carl Eugen auch im Städtchen unter der Teck seiner Jagdleidenschaft nachgegangen ist. „Tagsüber den Vierbeinern und abends den Zweibeinern“, bestätigt Martha, nämlich den Frauen.

Die Hofangestellte seufzt über die Lesungen zur christlichen Erbauung und übers Sticken. Auch die seltenen Zusammenkünfte mit Honoratioren der Gegend waren nur eine kurze Abwechslung. Nach dem Mittagessen im Restaurant Forstamt, Kavaliersbau und Wohnort des „Aufpassers“ Herzogs Ludwig von Württemberg, Mann der Herzogin Henriette, zweite „Grande Dame“ Kirchheims, heißt es „Schnell rauf auf den Rathausturm“, denn der Regen setzt ein. Die letzten Meter des schmucken Gebäudes gehen steil über eine Treppe. Bei gutem Wetter sieht man die Schwäbische Alb, die Teck, den Hohenneuffen. Kurz vor 16 Uhr geht der erste VVS-Wochenblatt-Ausflug zu Ende mit der Erkenntnis: „Sie müssen einfach wiederkommen.

Mit VVS zum Tag des offenen Denkmals

Am 10. September haben viele Sehenswürdigkeiten in Kirchheim unter Teck geöffnet. Mit der S 1 vom Hauptbahnhof Stuttgart ist man in knapp 45 Minuten am Ziel. Bis 25. August kann man sich unter vvs.de/seniorenticket über den Aktionscode vvs2017 ein Seniorenticket mit Freimonat sichern.