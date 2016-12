Für den alljährlichen Weihnachtsmarkt geht die Bürgergemeinschaft Oberaichen (BGO) zunächst in Vorkasse und besorgt Würstle, Stollen, Glühwein und Co. Gegen einen freiwilligen Beitrag fürs Spendenkässle werden die Speisen und Getränke am Weihnachtsmarkt wieder ausgegeben. Und die Spendenbereitschaft der Bürger ist groß: In diesem Jahr kamen 1645 Euro zusammen. Die BGO hat den Betrag auf 1700 Euro aufgerundet.

Das gesammelte Geld geht an die Aktion „Gemeinsam helfen auf den Fildern“. Der Verein leistet humanitäre Hilfe für die Kinderkliniken der ukrainischen Filder-Partnerstadt Poltawa. „Mit dem Geld können medizinische Geräte und Medikamente für die jungen Krebspatienten angeschafft werden“, sagt Johannes Kaps. Er ist der erste Vorsitzende und ehrenamtliche Projektleiter von „Gemeinsam helfen auf den Fildern“.

Seit 1990 unterstützt die Aktion die Kinderkliniken in Poltawa. In den letzten Jahren hat sich die Hilfe auf die städtische Kinderklinik konzentriert. Schwerpunktmäßig unterstützt „Gemeinsam helfen“ die Onkologie und Hämatologiestation. Dort werden Kinder, die an Krebs, Leukämie oder Anämie erkrankt sind, behandelt. Mit den Spenden kann die Kinderklinik wichtige Medikamente und medizinisches Gerät kaufen. Der Verein besorgt nicht einfach irgendwas, sondern spricht sich mit den Ärzten und dem medizinischen Personal der Klinik ab. Zusätzlich bringt der Verein auch Spielsachen, Bastelmaterialien und Bücher für die Kinder in die Ukraine.

Die Bürgergemeinschaft Oberaichen spendet seit Jahren ihre Einnahmen des Weihnachtsmarkts an „Gemeinsam helfen“. „Der Weihnachtsmarkt am 26. November war so voll wie noch nie“, sagt Kurt Alber, der Vorsitzende der BGO. Und die Bürger waren spendabel wie noch nie.

„Wir haben ein Rekordergebnis von 1645 Euro an Spenden eingenommen“, sagt Alber. Die Bürgergemeinschaft hat den Betrag auf 1700 Euro erhöht. Das Geld kommt nun den krebskranken Kindern in Poltawa zugute. Johannes Kaps ist von dieser Summe begeistert. „Wir sind für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen. Da sind wir für die Unterstützung durch die Bürgergemeinschaft Oberaichen natürlich sehr dankbar“, sagt Kaps.

Denn nur mit der Unterstützung der Spender und Sponsoren kann die humanitäre Aktion den Kindern im ukrainischen Poltawa helfen.

INFO

Wer die Aktion „Gemeinsam helfen“ finanziell unterstützen möchte, kann Spenden an die folgende Kontoverbindung überweisen: „Gemeinsam helfen auf den Fildern e.V.“, IBAN: DE16600501010002323888. Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.