Gute und schlechte Nachrichten von Thyssen-Krupp Neuhausen: Der Testturm in Rottweil wird wohl im Herbst eröffnet. Aber Mitarbeiter auf den Fildern fürchten um ihren Arbeitsplatz.

Die IG Metall spricht von „Horrorkatalog“ und kritisiert, dass „die Geschäftsführung nicht bereit war, mit ihren Mitarbeitern zu reden“. Allerdings verspricht Thyssen-Krupp Elevator inzwischen: „Unser Ziel ist es, verantwortungsbewusst mit der herausfordernden Situation umzugehen und möglichst sozialverträgliche Lösungen zu finden.“ Rund 300 Beschäftigte der Früh- und Normalschicht des Aufzugswerks in Neuhausen fürchten um ihren Arbeitsplatz. Die Aktiengesellschaft weist darauf hin, „dass unser Werk nachhaltig Verluste schreibt und dringender Handlungsbedarf bei Qualität, Produktportfolio und Kundenorientierung besteht“.

Die IG Metall befürchtet daher „Einschnitte bei tariflichen Leistungen sowie eine weitgehende Flexibilisierung der Arbeitszeit“. Betriebsrat und Gewerkschaft sehen in den geplanten Maßnahmen eine drastische Schwächung des Aufzugswerkes und fordern ein Konzept, das den Standort langfristig sichert.“ Dazu hat sich das Unternehmen mittlerweile klar bekannt. Gute Kunde kommt aus Rottweil auf die Fildern. Dort liegt der Bau des neuen, 246 Meter hohen Thyssen-Testturmes im Plan. In dessen zwölf Schächten werden künftig Aufzüge der Zukunft mit Höchstgeschwindigkeiten von 64,8 Stundenkilometern getestet und zertifiziert. Ab Oktober können Besucher in 232 Metern Höhe von Deutschlands höchster Besucherplattform im Thyssen-Turm eine spektakuläre Rundumsicht genießen. Einen ausführlichen Hintergrundbericht zu Thyssenkrupp Elevator finden Sie im Innenteil.

Der Konzern

Der Konzern mit Hauptsitz in Essen ist in sechs Geschäftsfelder aufgeteilt – darunter die „Elevator Technology“. Das Aufzugswerk in Neuhausen ist das einzige mit Fertigung aller Komponenten in Deutschland.