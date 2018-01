Die größte CMT aller Zeiten ist nun auch offiziell die erfolgreichste CMT aller Zeiten: 2192 Aussteller und 265 000 Besucher sorgen für einen einmaligen Rekord.

Waren es im Vorjahr noch 235 000 Besucher, rechnete Messegeschäftsführer Roland Bleinroth insgeheim für die 50. Jubiläums-CMT und der Eröffnung der neuen Halle 10 mit einer Viertelmillion Interessierten. Das es 265 000 Besucher wurden, freut ihn umso mehr: „Das ist absoluter Rekord. Die CMT ist in neue Dimensionen vorgestoßen. Die CMT hat damit eindrucksvoll ihre Position als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit ausgebaut.“ Auch das Einzugsgebiet der Messebesucher weitet sich immer mehr aus: Rund ein Viertel der Besucher nahm eine Anreise von mehr als 100 Kilometern auf sich, um sich vom Angebot der weltweit größten Publikumsmesse in der Reisebranche begeistern zu lassen.

Im Schnitt blieben die „Touristen“ knapp fünf Stunden auf der CMT, um sich bei den Ausstellern aus 100 Ländern und mehr als 360 Regionen und Städten zu informieren und die 1000 ausgestellten Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen. 53 Prozent der Besucher gaben an, extra wegen der Themen Camping und Caravaning auf die Filder gekommen zu sein, für 69 Prozent standen die touristischen Angebote im Vordergrund.

Die vor elf Jahren eröffnete Messe am Standort zwischen Autobahn, Flughafen und B 27 mit ihren erfolgreichen Veranstaltungen, wie beispielsweise die nach neun Tagen am Sonntag zu Ende gegangene CMT, hat auch enorme Auswirkungen auf die Region Stuttgart. So hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen mittlerweile die zweitmeisten Übernachtungszahlen in der Region. „Die Messe ist zu 96 Prozent auf unserer Gemarkung angesiedelt“, betonte OB Roland Klenk auf der Atrium-Bühne beim CMT-Partnertag, bei dem sich die Messestadt LE präsentierte.

CMT in China

Wer sich nicht bis 2019 gedulden will, hat zwei Alternativen: Die nächste CMT China findet vom 1. bis 3. Juni in Nanjing statt. Der Partner ist Freudenstadt im Schwarzwald.