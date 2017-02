2016 hat der Verein Rockmusikerinitiative Leinfelden-Echterdingen (RILE) eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Bei der LE Session im Jugendkulturzentrum Areal haben Bands und Musiker aus der Region die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren. Im Anschluss daran wird im Rahmen einer „Open Stage“ gemeinsam musiziert.

Andreas Vockrodt lässt es sich selbstverständlich nicht nehmen, selbst in die Saiten zu greifen. Mit seiner Band Down Dirty Dogs eröffnet er die LE Session im Areal. Vockrodt ist Musiker, Gitarrenlehrer, Komponist und Vorsitzender der Rockmusikerinitiative Leinfelden-Echterdingen, kurz RILE. Seit 1991 setzt sich der Verein für die Musikszene im Filderraum ein, veranstaltet Konzerte und fördert den Austausch zwischen den Musikern.

Die Band Down Dirty Dogs gibt es seit Anfang 2016, der Sänger, der am Freitagabend auf der Bühne steht, ist erst seit wenigen Tagen mit an Bord. Die „Premiere“ in neuer Konstellation läuft jedoch reibungslos. Nach den Rockklassikern von Vockrodt und Co spielt die Band Sound for William härteren Rock, der an den Grunge von Nirvana erinnert. Mit ihren Akustikgitarren schlagen die beiden Jungs von Quiet Lane im Anschluss daran ruhigere Töne an, bevor Challenge of Tomorrow mit funkigen Einlagen den Konzertteil der LE Session beschließen. Danach finden sich die Musiker in unterschiedlichen Konstellationen auf der Bühne wieder. Bei der „Open Stage“, der offenen Bühne, spielen sie in neuen Zusammensetzungen altbekannte Lieder. „Wir möchten Musikern aus der Region eine Plattform geben, sich zu präsentieren“, sagt Vockrodt über das Konzept der LE Session, die seit letztem Jahr etwa alle zwei Monate im Jugendkulturzentrum Areal ausgetragen wird. Die RILE wirbt für ihre neue Veranstaltungsreihe in erster Linie über soziale Medien im Internet wie Facebook.

Der Verein entscheidet nach einer Hörprobe gemeinsam, welche Bands zum Konzert eingeladen werden. „Wir erwarten keine Profis, sondern möchten dem Nachwuchs eine Chance geben. Dennoch ist das musikalische Niveau immer sehr hoch“, sagt der Initiator.

„Gute Musiker gibt es eine Menge in der Region, aber keine vergleichbare Veranstaltung wie die LE Session“, so Vockrodt. Die meisten Sessions würden unter einem bestimmten Motto stehen, oder nicht für alle Musikrichtungen offen sein. Bei der LE Session ist das anders. Von Singer-Songwritern bis hin zu Gruppen in Bigband-Besetzung reiche die Vielfalt. „Wir hoffen natürlich, dass sich die Veranstaltung etabliert“, so Vockrodt.

An Spitzentagen seien bis zu 80 Gäste ins Areal gekommen, um der Session zu lauschen. Der Eintritt ist frei, die Musiker bekommen keine Gage. „Wir wollen einfach die Möglichkeit für einen schönen Auftritt bieten“, sagt Vockrodt. „Und wir freuen uns immer über ein volles Haus bei den Sessions.“

Das Jugendkulturzentrum sei gleich begeistert gewesen, als Andreas Vockrodt mit der Idee zu den LE Sessions Kontakt aufgenommen habe. Er und Jürgen Metzger, der Leiter des Areals, kennen sich schon länger. „Letztes Jahr kam Andreas mit der Idee zur LE Session auf mich zu und fragte, ob es möglich sei, sie im Jugendhaus abzuhalten“, erinnert sich Metzger. „Ich fand die Idee gleich gut.“

Dem Jugendzentrumsleiter gefiel das Prinzip, dass erfahrene und junge Musiker bei der Session die Möglichkeit haben, auch gemeinsam auf der Bühne zu stehen. „Wir haben uns der Förderung der jungen Musiker verschrieben, bieten auch Proberäume für Nachwuchsbands. Von den Sessions profitieren die Jugendlichen, sowohl vom Zuhören als auch von der ‚Open Stage‘ im Anschluss“, erklärt Metzger.