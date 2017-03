Die ehemalige Grundschullehrerin Helga Granzow-Emden sucht einen Stammzellspender. Am 25. März können sich potenzielle Spender in der Schönbuchschule bei der DKSM registrieren lassen.

Die 53-jährige Helga Granzow-Emden aus Leinfelden-Echterdingen hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem genetischen Zwilling erfolglos. Deshalb werden am Samstag, 25. März, von 12 bis 16 Uhr, in der Schönbuchschule potenzielle Stammzellspender zwischen 17 und 55 Jahren gesucht, die sich bei der DKMS registrieren lassen.

„Machen Sie mit, und lassen Sie sich registrieren“, appelliert Oberbürgermeister Roland Klenk, der die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hat. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Helga Granzow-Emden ist Mutter von zwei Kindern und Grundschullehrerin. Verheiratet mit ihrem Mann Mathias, hat sie – nach langjähriger Tätigkeit an der Schönbuchschule – im Sommer 2016 die Leitung einer kleinen Grundschule am Fuß der Schwäbischen Alb übernommen.

Doch nach einer Lungenentzündung erhielt sie im Dezember 2016 die Diagnose Blutkrebs. Die Behandlungen mussten mehrfach aufgrund von verschiedenen Komplikationen unterbrochen werden. Nun ist klar, Helga Granzow-Emden kann nur überleben, wenn es einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerk­malen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um vielen Patienten weltweit diese Chance zu ermöglichen, organisieren der Förderverein Freunde der Schönbuchschule und die Schönbuchschule gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Leinfelden-Echterdingen. Unter dem Motto „Gemeinsam für Helga!“ wird an die Menschen in der Region appelliert, sich aufnehmen zu lassen.

So funktioniert die Registrierung: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen.

Über die DKMS:

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Bei der DKMS-Familie sind mehr als sieben Millionen Lebensspender registriert. Über 600 Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Weitere Informationen: www.dkms.de