Noch 23 Tage bis zur 40. Auflage des Filderkrautfestes – dann ist das Spitzkraut wieder in aller Munde. Beim offiziellen Krautstart wurde klar: Die Krautköpfe fallen kleiner aus.

Mit dem Krautstart auf dem Feld von Landwirt Helmut Kizele in Echterdingen und anschließend auf dem Hof von Bauer Richard Vohl in Leinfelden wurde die Krauternte eingeläutet. Diese Zeremonie gilt alle Jahre wieder als Vorbote für Deutschlands größte Krauthocketse, zu der jährlich 40 000 bis 50 000 Besucher aus nah und fern erwartet werden.

Doch die Vorfreude aufs größte Filderfest ist getrübt, zumindest bei den Landwirten, die das schmackhafte Spitzkraut anbauen. „Trotz Jubiläum gibt es keinen Grund zum Jubeln“, so Kizele. Die lange Trockenheit und die Hitze haben dazu geführt, dass das Kraut nicht frühzeitig wachsen konnte.

Das Ergebnis: Die Krautköpfe bleiben klein. „Statt sechs bis acht Kilogramm kommen die Haible gerade mal auf drei Kilogramm.“Die Krautveranstalter – Vereinsringe und Organisationen aus LE – stellten beim Krautstart ihre Aktionen in den einzelnen Stadtteilen für das 40. Filderkrautfest vor.

„Das Krautfest ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt, das unsere Stadt auszeichnet. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Filderkraut als Identifikationsmerkmal pflegen“, betonte Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell. Beim traditionellen Krautstart wurde auch die offizielle Broschüre druckfrisch präsentiert.

Das 56-seitige Programmheft, herausgegeben vom AMW-Verlag in Filderstadt in Zusammenarbeit mit der Stadt LE, liegt ab sofort in den örtlichen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen aus.