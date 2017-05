Der aus Äthiopien stammende Künstler Tesfaye Urgessa stellt vom 29. April bis 28. Mail im Musberger Alten Rathaus aus. In Nürtingen entstehen seine expressiven Gemälde.

„Bei den Gemälden von Tesfaye Urgessa kann man etwas über Menschen lernen. Er malt expressiv, farblich ausgewogen und technisch perfekt.“ Dr. Wolfgang Hauger ist Vorsitzender des Kulturkreis Leinfelden-Echterdingen und Leiter der Galerie Altes Rathaus Musberg.

Im Fernsehen hat er eine Reportage über den Künstler gesehen und war sofort von der Idee überzeugt, den jungen Mann mit seinen Gemälden nach Musberg zu holen. Tesfaye Urgessa wohnt mit seiner Familie in Nürtingen, dort malt er, dort hat er auch einen Lehrauftrag der Kunstakademie in den Fächern „Komposition“ und „Farbenlehre“. Er stammt ursprünglich aus Äthiopien, hat in Addis Abeba, wo er auch geboren ist, an der University for Arts and Design studiert. Er bekam später ein Stipendium an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart. Das Thema seiner expressiven und starken Bilder ist der Mensch in der Gesellschaft. Er malt und fühlt, und fühlt und malt. Er ist in gewisser Hinsicht beteiligt an der Person, die er malt und deshalb wird der Betrachter auch berührt. „Ich plane die Bilder nicht, die entstehen in meinem Kopf und im Prozess.

Manchmal gehe ich in die Extreme, um das Innere des Menschen zu öffnen.“ sagt der sympathische Künstler. Ich male Bilder, um zu verstehen und Verstehen bringt Frieden.“ Seine Bilder sind auch als Momentaufnahmen zu verstehen: Gedanken, die Umgebung, Gefühle – alles beeinflusst das Werden seiner Bilder. „Ich suche den direkten Kontakt mit dem Augenblick.“ Auch international hat Urgessa Erfolge, zum Beispiel stellt er in diesem Jahr, begleitend zur Biennale – Werke in Venedig aus.

In der Galerie Altes Rathaus Musberg stellt Urgessa nun vier Wochen lang seine Arbeiten aus den Jahren 2013 – 2017 aus. Alle Arbeiten sind käuflich zu erwerben, eine Preisliste liegt aus. Die Galerie im Alten Rathaus Musberg wird vom Kulturkreis Leinfelden-Echterdingen vor allem für Ausstellungen genutzt. Der Kulturkreis Leinfelden-Echterdingen ist ein Zusammenschluss von kulturinteressierten Bürgern, die ehrenamtlich arbeiten. „Über diese Galerie und ihre Möglichkeiten sind wir sehr dankbar. Die Räume sind nicht groß, aber sie haben Charme und es passt“, betont Wolfgang Hauger. Der Kulturkreis veranstaltet pro Jahr fünf bis sechs Ausstellungen, Schwerpunkt ist die zeitgenössische Kunst. Im September wird die nächste eröffnet.

Öffnungszeiten

Die Galerie ist samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr sowie nach Absprache geöffnet. Die Ausstellung läuft von 29. April bis 28. Mai in der Filderstraße 44, Musberg.