Die Deutsche Bahn hat über das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm auf Leinfelden-Echterdinger Gemarkung informiert. Anwohner fordern mehr Schallschutz in der Rohrer Kurve.

„Lärmschutz ist wichtig für die Bürger entlang der Trasse – aber auch für die Stadt insgesamt“, betonte die Erste Bürgermeisterin Eva Noller. Damit traf sie einen wunden Punkt in der Zuhörerschaft. Im Anschluss an die Präsentation der Vertreter der Deutschen Bahn (DB) kristallisierte sich in der Fragerunde heraus, dass den Bürgern vor allem die Sorge vor noch mehr Lärm unter den Nägeln brennt. Unmut äußerten einige Anwohner zum Beispiel darüber, dass an der Rohrer Kurve keine zusätzlichen Schallschutzeinrichtungen vorgesehen sind. Hier würden die Grenzwerte eingehalten, argumentierte die DB. Ebenfalls thematisiert wurden die vorgesehenen Schallschutzwände, die sich mit einer Höhe von bis zu vier Metern auf einer Länge von zusammengerechnet zwei Kilometern erstrecken. Die Lärmschutzwände würden an einigen Stellen als Zerschneidung der Siedlungsteile empfunden, so Noller. Deshalb entwickle die Stadt momentan Pläne zur Gestaltung der Wände.

Viele Bürger befürchteten darüber hinaus eine Beeinträchtigung des S-Bahnbetriebs. Im Bereich des Flughafens werde es Vollsperrungen geben; doch mit wie vielen Wochen exakt zu rechnen sei, ließe sich derzeit noch nicht sagen, so die Bahn. Bei Verspätungen indes sollen alle Züge gleich behandelt werden. Steffen Siegel, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder, kritisierte, dass „besser für die Zukunft geplant werden muss“, sodass zum Beispiel höhere S-Bahntaktungen möglich sein sollten.

„LE im Dialog“

Die Stadtverwaltung bezieht zu den Planungen der DB am Donnerstag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr im Walter-Schweizer-Kulturforum Goldäcker Stellung.