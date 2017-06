Das Regierungspräsidium hat den Jahresbericht 2016 des Lärmschutzbeauftragten für den Flughafen vorgelegt. Die meisten Klagen kamen aus Leinfelden-Echterdingen.

Klaus Peter Siefers Bericht vermittelt einen umfassenden Einblick in den Luftverkehr rund um den Flughafen, die dabei gewählten Start- und Landerichtungen sowie in die Nachtflüge des Linien- und Charterverkehrs. Hier einige Schlüsselzahlen für das vergangene Jahr. Die Flugbewegungen sind um 0,6 Prozent auf rund 131 800 leicht zurückgegangen, die Zahl der beförderten Passagiere dagegen in der gleichen Zeit um 1,1 Prozent auf rund 10,6 Millionen gestiegen. Im Sommer 2016 gab es vermehrt außergewöhnlich starke Unwetter. Aus Sicherheitsgründen wichen die Flugzeugbesatzungen daher öfter als üblich dem Wetter aus, was zwangsläufig zu mehr Überflügen der Wohnbebauung führte. In der Folge stieg die Gesamtzahl aller Fluglärmbeschwerden um 67,5 Prozent auf 1236. Darin enthalten waren auch 20 Beschwerden über Polizeihubschrauber im Einsatz. Die meisten Beschwerden kamen aus den Stadtgebieten Leinfelden-Echterdingen (106 oder 17 Prozent) und Ostfildern (80 oder 12,8 Prozent). Aus Steinenbronn, Waldenbuch und Schönaich beklagten sich 64 Bürger über Fluglärm, aus den Stuttgarter Filder-Stadtteilen 58, aus Filderstadt 40 und aus Neuhausen 21. Von 201 im Jahr 2015 ist die Zahl der Beschwerden über Nachtflüge auf 153 zurückgegangen, sie werden nur noch mit leisen Flugzeugen durchgeführt.

Lärmschutz

Bei Klaus Peter Siefer, Lärmschutzbeauftragten, kann man Beschwerden vorbringen unter der Telefonnummer 0711/9 48 47.