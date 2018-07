In einigen Bundesländern haben die Ferien schon begonnen – nun ist es auch bei uns so weit. Und auf dem Stuttgarter Flughafen steht Reisenden und Personal ein hartes Wochenende bevor.

Mit mehr als 40 000 an- und abfliegenden Passagieren ist hier gleich am Freitag dieser Woche zu rechnen. Und auch in den kommenden Wochen wird es hoch hergehen beim Check-in oder an den Sicherheitskontrollen. Auch bei der Anfahrt zum Stuttgarter Flughafen ist Unbill vorhersehbar. Unter anderem durch die Baustellen auf der A8, über die viele Fluggäste aus entfernteren Regionen des Landes zum Start ins Ferienglück wollen. Nicht aufregen, genügend Zeit einplanen – das ist insbesondere für den Check-in angebracht. Generell gilt: Spätestens zwei Stunden vor dem Abflug sollten die Fluggäste bereits am Airport sein.

Einige Tipps: Wer vorab online auf der Website seiner Fluggesellschaft eincheckt, spart Zeit vor Ort. Eurowings und TUI-fly bieten einen „Self Bag Drop“ an. Hier kann man sein Gepäck selbst aufgeben – Servicemitarbeiter des Flughafens helfen durch das Bedienmenü.

Vor allen Sicherheitskon­trollen werden die jeweiligen Wartezeiten auf Monitoren angezeigt. Reisende können unabhängig von ihrem Abflugterminal die jeweils kürzeste Warteschlange ansteuern. Dann müssen die Bestimmungen für das Handgepäck eingehalten werden. Hier ist es hilfreich, sich vorab zu informieren, um Ärger bei der Sicherheitskontrolle zu vermeiden. Ganz entspannt starten trotz Getümmel lässt sich mit dem VIP-Service, der über die Website des Flughafens buchbar ist. Passagiere werden bei Check-in und Formalitäten unterstützt und bis ins Gate oder eine extra Lounge begleitet. Reisende mit einem Handicap können kostenfreie Unterstützung für Check-in und Boarding in Anspruch nehmen.

Wichtig dabei ist, dass der Service möglichst frühzeitig, zum Beispiel bei der Buchung des Fluges oder spätestens 48 Stunden vor Abflug, bestellt wird.

Rechtzeitig online

Informationen für Flugreisende gibt es auf der Website des Flughafens: stuttgart-airport.com/ferienstart. Dabei finden sich auch Hinweise für Fluggäste mit Behinderungen.