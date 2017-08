Die Schutzgemeinschaft Filder kritisiert erneut die Pläne für den Filderabschnitt 1.3 b des Bahnvorhabens Stuttgart 21 und fordert einen S-Bahn-Ringschluss.

Für Steffen Siegel, den Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft Filder (SGF), ist das „schon ein starkes Stück“: Die Bahn verweigere, eine Betriebssimulation offenzulegen, die nach ihren Angaben belege, dass zusätzliche Fernzüge störungsfrei auf der S-Bahnstrecke zum Flughafen verkehren könnten und sogar eine Taktverdichtung der S-Bahn möglich wäre. Sogar der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hatte auf Bitte der SGF hin diese Offenlegung von der DB gefordert – vergeblich. Siegel: „Das darf weder vom Regierungspräsidium noch vom Eisenbahnbundesamt akzeptiert werden.“ Das Planfeststellungsverfahren 1.3b sei ohne die Offenlegung nicht zulässig und müsse „sofort gestoppt werden.“

Einen Ausweg aus der „Sackgassenplanung“ biete ein S-Bahn-Ringschluss, der auch „eine Antwort auf die notorische Überbelastung der A 8“ sei. Jedenfalls müsse die Filderstrecke zwischen Rohrer Kurve und Flughafen ausschließlich für die S-Bahn erhalten bleiben. Nur so sei ein Zehnminutentakt in einem späteren Ringschluss über Neuhausen in das Neckartal möglich.

Die Machbarkeit eines Ringschlusses habe jüngst im übrigen auch das der DB nahestehende verkehrswissenschaftliche Institut der Uni Stuttgart (VWI) im Auftrag einer Gruppe von Neckartal- und Filderbürgermeistern sowie des Landkreises Esslingen bestätigt. Außerdem bedeute eine solche Planänderung auch den Erhalt der Gäubahn auf der Panoramastrecke über Vaihingen zum Hauptbahnhof. Siegel: „Wer der Filderbevölkerung, wer dem Klima und damit unseren Kindern helfen will, der muss die S-Bahn funktionstüchtig erhalten, den Ringschluss vorantreiben die vorliegenden S-21-Pläne der Bahn ablehnen und als Nächstliegendes entschiedenen Einspruch beim laufenden Verfahren 1.3 b erheben.“ A propos Schutzgemeinschaft Filder: Am 17. November feiert die Schutzgemeinschaft Filder Jubiläum. Motto: „50 Jahre und kein bisschen leiser!“

Frist verlängert

Beim Regierungspräsidium Stuttgart läuft das Planfeststellungsverfahren für den Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.3b. Nach einer Gesetzesänderung ist die Äußerungsfrist bis 15. September verlängert worden.