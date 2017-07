Die 2. Spitzkraut-Classics Traktor – Spezial geben jetzt einen Vorgeschmack auf die Spitzkraut-Classics zum Filderkrautfest.

Der Bartverein Belle-Moustache kann nicht nur bärtig: Auch für spezielle Fahrzeuge, die für gewöhnlich nicht auf der Straße zu sehen sind, haben die Bartträger ein Faible. Das beweisen sie jedes Jahr auf dem Krautfest mit ihren Spitzkraut-Classics. Eine Auskopplung davon sind die Spitzkraut-Classics Traktor-Spezial.Nach dem großen Erfolg der Premiere im Vorjahr finden die zweiten Spitzkraut-Classics Traktor-Spezial im Schwabengarten am Sonntag, 23. Juli, statt. Das ist gleichzeitig wieder der Vorgeschmack auf das 39. Filderkrautfest, bei dem die Spitzkraut-Classics bereits zur Tradition geworden sind.

Speziell die Herzen der Traktorenfreunde werden höher schlagen, wenn sich mehr als 100 große und kleine Traktoren und Bulldogs ein großes Stelldichein im Schwabengarten geben. „Allein die „Kolbenquäler“ aus Wendelsheim werden mit 15 ganz besonderen Schmuckstücken anreisen“, verrät Jürgen Burkhardt, Mitorganisator vom Bart & Kultur Club „Belle Moustache“. Livemusik, Showeinlagen, Vorführungen von Kennern der Traktoren-Szene, Spitzkraut-Spezialitäten und vieles mehr werden wieder zahlreiche Gäste in den Schwabengarten locken. Ein besonderes Highlight wird der von der Stadt angeregte Sensenwettbewerb sein.

14. Spitzkraut-Classics

Auch dieses Mal sind historische Fahrräder und Pedaleure in passender Kleidung dabei. Bis 11.45 Uhr treffen die Fahrzeuge in der Bahnhofstraße ein und nehmen für den Start um 12 Uhr Aufstellung zum Fahrzeug-Korso zu allen Festplätzen in Leinfelden. Sonntag, 15. Oktober, ab 12 Uhr in Leinfelden.