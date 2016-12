Stuttgart blickt auf eine lange Zoo-Tradition zurück: Sie reicht von der Menagerie König Friedrichs über den Nill’schen Tiergarten bis zum „Tiergarten an der Doggenburg“. Um 1938 war plötzlich Schluss , erst sogenannte „Tierschauen“ brachten nach dem Zweiten Weltkrieg Flügel, Flosse & Co. zurück in die Landeshauptstadt.

Zu den ersten Bewohnern, die im frisch wiederaufgebauten, nun zoologisch-botanischen Garten eine Heimat fanden, gehörten Giraffen, Zebras und Pinguine. Zur Freude der Stuttgarter, „ganz ohne Zoo würde etwas fehlen“, so eine Besucherin.

Seit den frühen 60ern hat sich bezüglich der Tierhaltung und Intention viel verändert. Stand einst die Präsentation exotischer Tiere im Vordergrund, sind die Aufgaben heute weiter gesteckt, erklärt Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin: „Zoos sind Lebensraumausstellungen, die der Natur nachempfunden sind. Sie sensibilisieren Besucher auf eine ganz neue Weise für das fragile Gleichgewicht in komplexen Ökosystemen und für die eigene Verantwortung.“ In den nächsten Jahrzehnten wird sich diese Tendenz zu immer umfassenderen Lebensraumausschnitten fortsetzen, vielleicht sogar bis hin zu moderaten Jurassic-Park-Versionen.

Laut WWF sind weit über 10 000 Tierarten infolge von Umweltverschmutzung und -zerstörung, Klimawandel und Wilderei in ihrem natürlichen Lebensraum bedroht, nicht eingerechnet solche, die in freier Wildbahn bereits nicht mehr existieren.

Folglich kommt zoologischen Anlagen bei Artenschutz und Arterhaltung eine besondere Rolle zu: Um ein Überleben langfristig sicherzustellen, beteiligt sich die Wilhelma an internationalen Zuchtprogrammen. Der „Gorillakindergarten“ etwa, unbestreitbar ihre Hauptattraktion, nimmt Jungtiere aus verschiedenen europäischen Zoos auf und vergesellschaftet sie mit etwa gleich alten Artgenossen. Als Teil einer Gruppe lernen die Menschenaffen so von Anfang an arttypisches Sozialverhalten, bis sie in Gorillafamilien anderer Einrichtungen integriert werden können. Zudem unterstützt die Wilhelma In-situ-Kampagnen sowie Auswil­derungs- und Wiederansiedlungsprojekte. „Säbelantilopen beispielsweise gelten in der Wildnis als ausgestorben, aber dank gemeinsamer Bemühungen werden zurzeit Nachzuchten im Tschad auf ihre Auswilderung vorbereitet“, freut sich Kölpin.

WILHELMA-INFOS

Die Wilhelma ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Einlass ist im Dezember von 8.15 bis 16 Uhr.

Eintritt: 16 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder 8 Euro, Familienkarten: 40 Euro (2 Erwachsene plus Kinder 6 bis 17 Jahre)/ 24 Euro (1 Erwachsener plus Kinder).

Mehr unter www.wilhelma.de.