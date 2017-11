Das Künstlerkollektiv Kolchose feiert sein 25-Jahr-Jubiläum. Daher verwandelt sich das künftige Stadtmuseum ab dem 23. November ins „Palais der Kolchose“

Es sind Lieder, wie „1ste Liebe“, „Schoß der Kolchose“ oder „Mutterstadt“, mit denen die Künstler aus der Stuttgarter Rapszene ihre Heimatstadt geehrt haben – und die bis heute geradezu als Hymnen in der Hip-Hop-Szene Stuttgarts ge­feiert werden. Seit genau 25 Jahren prägt das Künstlerkollektiv Kolchose dabei diese Kultur im Kessel und machte ihn zur „Mutterstadt“ des deutschen Hip-Hops. Das Wilhelms­palais verwandelt sich vom 23. November bis 10. Dezember ins „Palais der

Kolchose“. Vergangenheit trifft auf die Gegenwart mit all ihren Elementen: Musiker, Sprayer und Breakdancer kommen zusammen.

„Das Palais der Kolchose weitet den Blick über die Musik hinaus auf die gesamte Hip-Hop-Kultur, die in ihrer Urbanität Stuttgart bis heute prägt. Stuttgart war für die Kolchose die Mutterstadt und ist es mit dem Blick auf die Vielzahl der Clubs, Labels und Agenturen noch heute“, sagt Dr. Torben Giese, Gründungsdirektor des Stadtmuseums Stuttgart. Folglich entstehe das Palais der Kolchose in enger Zusammenarbeit mit denjenigen Akteuren von damals, die noch heute in Stuttgart sind.

Allen voran die 0711-Gruppe um Johannes „Strachi“ Strachwitz, Wasilios Ntuanoglu sowie den Designern der Kolchose vom Büro für Gestaltung stapelberg&fritz. Täglich zwischen 14 und 21 Uhr ist geöffnet. Zu sehen sind die Ausstellung „25K“, eine interaktive „Hall of Fame im Palais“ oder auch die DJ-Station „In the Mix“. Führungen und Podiumsdiskussionen dürfen nicht fehlen – mittendrin die Künstler der Kolchose wie Max Herre, Afrob und die Massiven Töne.