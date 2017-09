„Ich bin da. Ich gehöre genau hierher. In diese Stadt. An diesen Ort“ – Beim Projekt „Heimat – Kunst im öffentlichen Raum“ geht es um viel mehr, als Bilder an Hauswände zu hängen.

Kahl, grau, trostlos, kalt: So viele leere Hauswände, Fasaden und Bauzäune in Stuttgart – doch dafür umso mehr Raum für Fantasie und sie zu füllen. Ja, richtig! Sie mit Kunstwerken von Jugendlichen im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren zu versehen. Denn um sie geht es eigentlich beim Projekt „Heimat – Kunst im öffentlichen Raum“: Die Jugendlichen. Sie sichtbar werden zu lassen, ihnen eine Plattform zu geben, ihnen ein Stück Stadt, ein Stück Heimat zu schenken und ihnen somit ein Gefühl der Wertschätzung zu vermitteln.

„Die Jugendlichen sind unsere Zukunft. Sie sollen zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen und sich etwas zutrauen, mutig sein. Kunstwerke erschaffen und sie an öffentlichen Orten zu präsentieren heißt auch mutig sein“, sagt Sven Hallwirth, der gemeinsam mit der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg) das Kunstprojekt leitet. „Ihre Bilder müssen nichts mit dem Thema Heimat zu tun haben. Wir geben ihnen einen Rahmen, wie sie den Inhalt füllen, bleibt den Jugendlichen überlassen. Sie sollen malen, was ihnen gefällt.“ „Ich bekam bereits in sechs Stadtbezirken grünes Licht für die Idee. Das Konzept ist vielschichtig, leicht umsetzbar und hat den nachhaltigen Gedanken inne, Jugendlichen einen Raum zu geben, der ihnen zeigt ‚Es ist schön, dass du hier bist’.“

Paten gesucht

Wer ein Kunstwerk an seiner Hauswand haben möchte, kann sich an E-Mail: hallwirth@kunstraum-stuttgart.de oder an geschaeftsstelle@jugendhaus.net wenden.