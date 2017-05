Sonne, Regen, Schneefall: Der April hat gemacht, was er will – vielleicht folgt im Wonnemonat Mai endlich besseres Wetter. Eins steht fest: Die Freibadsaison ist ab 6. Mai eröffnet.

Der Startschuss für die Freibadsaison fällt am Samstag, 6. Mai. Ab 9 Uhr öffnet auch das Höhenfreibad Killesberg seine Pforten für alle Wasserratten.

Der reguläre Eintritt für Erwachsene kostet in allen Freibädern 4,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2,70 Euro. Wer zum Feierabend die letzten Sonnenstrahlen genießen möchte und noch eine Abkühlung sucht, spart: Eine halbe Stunde vor Kassenschließung sind die Einzeleintritte günstiger. Der Badeeintritt für Erwachsene beträgt dann in allen Freibädern 3,50 Euro, für Kinder und Jugendliche zwei Euro.

Jetzt bereits vormerken: Am Montag, 17. Juli, präsentieren die Stuttgarter Jugendhaus GmbH und der Circus Circuli im Höhenfreibad Killesberg ein Zirkusprogramm. Für alle, die keine Angst vor Wasser haben, veranstaltet der Jugendgemeinderat Nord am Samstag, 22. Juli, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Höhenfreibad Killesberg einen „Arschbomben Contest“ vom Einmeter-Brett. Zudem gibt es eine „Flachwitz-Challenge“, Luftballonschießen mit Wasserpistolen und eine Wasserrutsche auf der Spielwiese. Am Samstag, 29. Juli, bietet die Gymwelt Baden-Württemberg ultimativen Muskel-Spiele-Spaß für die ganze Familie an.

Freibadsaison 2017

Programmänderungen sind möglich. Alle Öffnungszeiten und Eintrittspreise stehen auch auf der Website unter www.stuttgart.de/baeder/freibaeder