Am 8. Juli ist wieder Lichterfest im Höhenpark Killesberg: Ein Lichter-Meer, stimmungsvolle Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten und Musikfeuerwerk warten auf die Besucher.

Das Lichterfest versprüht seinen ganz eigenen Charme. „Diese tolle Atmosphäre überträgt sich direkt auf die Besucher. Familien und Festival-Fans feiern fröhlich Seite na Seite“, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Am 8. Juli ist es wieder so weit und die beliebte Freiluftveranstaltung lädt in den Höhenpark Killesberg ein.

Der Kunsthandwerkermarkt „Art im Park“ wie auch die Einbindung elektronischer Musik haben dazu beigetragen, die Veranstaltung in der Gunst des Publikums weiter zu steigern. Bereits ab 16 Uhr öffnet das Festgelände seine Tore, so dass für die Jüngsten ausreichend Zeit bleibt, sich auf den Hüpfburgen auszutoben. Im märchenhaften Zauberwald sorgt nach Einbruch der Dunkelheit erstmals die Künstlergruppe „Vagalume“ für mystische Stimmung.

Die Zugangskontrollen wurden intensiviert, die Veranstalter empfehlen, auf Rucksäcke und große Taschen zu verzichten. Zum ersten Mal wird es so genannte „Fast Lines“ für Leute mit wenig Gepäck geben. Rock, Pop, Soul, blues oder elektro – auf vier Bühnen sorgen neun Bands und viele DJs für mehr als

20 Stunden Musik.

Für eine stressfreie Anreise empfiehlt sich daher die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, die Sonderlinie U 17 ist ab Degerloch über den Hauptbahnhof im Einsatz. Ab dem Neckarpark ist ein Busshuttle im Einsatz.

Eintrittskarten für das 67. Volkswagen-Lichterfest gibt es beim Easy-Ticket-Service unter der Telefonnummer 07 11 / 2 555 555, im Internet unter www.easyticket.de. Eintrittskarten gelten für den VVS.