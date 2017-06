Start der Veranstaltungsreihe „Südfeuer. Sommer am Südheimer Platz“ und dem „MoCa Süd“ der Initiative „Heslach im Blick“ am Donnerstag, 8. Juni.

Viele Jahre war es ziemlich ruhig um den Südheimer Platz: Wenig genutzt, unbelebt, nicht sehr schön anzusehen. Doch die Initiative „Heslach im Blick“ weckte das „Dornröschen“ des Südens aus dem Tiefschlaf, das Erwachen folgte 2015 mit dem Nachbarschaftsfest „Südfeuer“, die Eröffnung der Calisthenics-Anlage im letzten Jahr hauchte dem Ort noch mehr Leben ein.

Und das war noch lange nicht das Ende. Die Arbeitsgruppe 3 der Initiative hat nämlich ein ganzes Sommerprogramm entwickelt: Mit Café, Tanz, Live-Musik, Picknick und dem Südfeuer am 22. September. „Der Wunsch, dass es auf dem Südheimer Platz belebter zugehen soll, besteht schon lange – auch von Seiten der Bürger. Zudem kamen fast 400 Unterschriften für einen Stromanschluss und Kiosk sowie eine Toilette zusammen“, erklärt Ursula Karle vom Sozialamt Stuttgart, die seit einigen Jahren die Initiative von städtischer Seite her begleitet.

„Daher entstand die Idee, eine Veranstaltungsreihe mit niederschwelligen Angeboten und kulturellen Events ins Leben zu rufen.“ Hierzu zählt auch das „MoCa Süd“ – ein Mobiles Café, das „familien- und seniorentaugliche Gastronomie“ in diesen Teil des Stadtbezirks bis in den September von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 15 bis 20 Uhr bringt. Auftakt ist am Donnerstag, 8. Juni, um 17 Uhr – samt Minizirkus „Pipo“ und Orchester „Silvestre Silvestrone“. Mehr Highlights gibt’s am Wochenende: Am Freitag, 9. Juni, dürfen alle Südler und „Reingeschmeckte“ ab 19 Uhr das Tanzbein schwingen – ganz nach dem Motto „Tanzen für alle“. Live-Musik erwartet die Besucher am Samstag, 10. Juni. Ab 18 Uhr stehen die beiden Stuttgarter Bands „RRYFF“ und „The 2nd Crash“ auf der Bühne. Der Sonntag startet ab 10 Uhr mit einer Yogastunde. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Organisation

Das Mobile Café Süd (MoCa Süd) und die Veranstaltungsreihe „Südfeuer. Sommer am Südheimer Platz“ organisiert die Gruppe 3 „Barrierefreiheit und Mobilität im öffentlichen Raum“ der Initiative „Heslach im Blick“ unter Federführung des Sozialamts Stuttgart. Das Programm gibt es auf http://gebrueder-schmid-zentrum.de/suedfeuer-sommer-am-suedheimer-platz/