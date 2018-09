„Auf einen Kaffee mit . . .“ Reinhard Möhrle: Der Bezirksvorsteher ist im Westen aufgewachsen. Bei einem Treffen im „Tarte & Törtchen“ berichtet er in Auszügen aus fast 15 Jahren Amtszeit und spricht über aktuelle Projekte.

Er ist ein Urgestein im Stuttgarter Westen und kennt den Stadtbezirk wie seine Westentasche. Hier ist er aufgewachsen, hier lebt er. Man kennt und schätzt ihn hier. Reinhard Möhrle, seit bald 15 Jahren ehrenamtlicher Bezirksvorsteher in Stuttgart-West. „Früher habe ich das Amt als Bezirksvorsteher neben meinem Job als Sozialpädagoge ausgeführt. Als Rentner kann ich mich nun ganz auf mein Ehrenamt konzentrieren. Das ist entspannter als früher“, erklärt er. Beim Kaffeeplausch in der Patisserie „Tarte & Törtchen“ an der Ecke Vogelsang-/ Gutbrodstraße zeigt sich Reinhard Möhrle als sehr offener und herzlicher Mensch. Er nimmt sich Zeit – sogar, um im Anschluss noch einen kleinen Rundgang durch den Westen zu machen – zu den Orten, die gerade wichtig sind.

Der Bezirksvorsteher von den Grünen hat die aktuellen demografischen Entwicklungen im Stadtbezirk im Blick: „Früher galt der Westen als wenig kinderfreundlich, vor allem junge Familien zogen weg ins Umland. Heute zeigt sich ein anderer Trend. Wir sind in ganz Stuttgart der Stadtbezirk mit der höchsten Geburtenrate. Unsere Einwohnerzahl steigt seit 2003 kontinuierlich.“ Wie zur Bestätigung macht prompt eine Gruppe junger Mütter mit Kinderwägen am Nebentisch Halt.

Nicht zuletzt für die jungen Familien setzt sich Reinhard Möhrle vor allem für die Schaffung von Grünflächen im Westen ein. “Im dicht besiedelten Stadtbereich brauchen wir eine Begrünung von Innenhöfen, viele Bäume und Frischluftzonen. Einiges haben wir da schon erreicht und vieles ist auf dem Weg.“ Er deutet zum Fußgängerweg an der Vogelsangstraße hin, der direkt an das Café angrenzt: „Hier zum Beispiel wurden 25 neue Bäume gepflanzt“.Weil Reinhard Möhrle noch weitere Projekte zeigen will, an denen der Bezirksbeirat sich beteiligt, gibt es im Anschluss an das Gespräch noch einen kleinen Stadtteil-Spaziergang.Vom Café „Tarte & Törtchen“ aus hat man eine gute Ausgangslage für wichtige Bezugspunkte im Quartier.

Los geht es direkt gegenüber, wo man Zugang zu einem verborgenen, aber ergiebigen Innenhof hat: Das „Rossbollengässle“ – eine „Erfolgsgeschichte des Bezirksbeirats und bürgerschaftlicher Beteiligung“, wie Möhrle es nennt. „Früher war der Innenhof nicht sehr ansehnlich. Dort standen in einem tristen Hinterhof zwei marode Gebäude, die abgerissen wurden.“ Heute befindet sichhier eine kleine, grüne Oase mitten in der Stadt - zum Verweilen und Entschleunigen. Samt Spielplatz und Sitzgelegenheiten. Unter der Fläche wurden 72 Anwohnerparkplätze geschaffen.

Momentan beschäftigt den Bezirksbeirat auch das große Sanierungsprojekt „Stuttgart 28“. Innerhalb des Sanierungsgebietes soll der zur Verfügung stehende öffentliche Raum aufgewertet werden.

Dazu gehören der Bismarkplatz, die Elisabethenanlage und das „Olgäle“-Areal.Die Erneuerung des Parks hinter dem Gesundheitsamt war ebenso Teil von „Stuttgart 28“ – sie wurde bereits vollzogen.

Nach 14 Jahren als Bezirksvorsteher zieht Reinhard Möhrle eine positive Zwischenbilanz: „Der Bezirksbeirat hat vieles umgesetzt und auf den Weg gebracht“, sagt er. „Wir arbeiten sehr konstruktiv über Fraktionsgrenzen hinweg. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz.“ Ob er in der nächsten Periode nochmal antreten wird, weiß er noch nicht. „Das überlege ich mir dann Anfang des nächsten Jahres“, lacht er.