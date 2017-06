Stadtklimaprojekt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Kooperation mit der Stadt Stuttgart zeigt: Es wird künftig noch heißer im Kessel.

Heiße Tage sowie Nächte, die nicht mehr abkühlen: „Die Aufheizung im Kessel wird noch mehr zunehmen“, sagt Dr. Paul Becker vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zu diesem Ergebnis sei man im Rahmen eines neuen Stadtklimaprojektes in Kooperation mit der Stadt Stuttgart gekommen. In den bebauten Tallagen, wie im Feuerbach- oder Rohrackertal gehe es heiß her als auch in den industrie- und gewerbelastigen Teilen des Neckartals sowie im Stadtkessel. Höchstwerte gab’s am Diakonissenplatz in Stuttgart-West. Doch was tun gegen den Hitzekoller? „Eine Maßnahme ist das Kommunale Grünprogramm, das die Förderung der Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung und Urbanes Gärtnern vorsieht“, so Peter Pätzold, Bürgermeister für Städtebau und Umwelt. Die Entsiegelung von Flächen gelte es voranzutreiben sowie den Erhalt von Frischluftschneisen zu sichern und Energiesparmaßnahmen zu fördern.

Mehr Grün in der Stadt

Mehr Infos online auf www.stuttgart.de/gruenprogramm