Von Mittwoch, 19. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, findet zum 14. Mal das Indische Filmfestival in Stuttgart statt. Gezeigt werden Filme aus allen Regionen des Subkontinents.

Prunkvolle Tempel, Shah Rukh Khan, scharfes Curry, bunte Saris, Mahatma Gandhi: Assoziationen, die wohl vielen zuerst in den Kopf kommen, wenn man an Indien denkt. Das Indische Filmfestival Stuttgart blickt hinter die als „Bollywood“ bezeichneten Mainstream-Filme, präsentiert aktuelle Produktionen aus allen Regionen des Subkontinents und stärkt das Interesse für die indische Kultur in Deutschland.Eröffnet wird das Festival um 20 Uhr mit der Komödie Newton. Als Wahlhelfer mitten im Dschungel stößt der prinzipientreue Hauptprotagonist Newton zwischen dem zwielichtigen Militär und der starrsinnigen regionalen Verwaltung an seine Grenzen – erzählt mit einer Portion schwarzem Humor. Der diesjährige Familienfilm Half Ticket wird am 23. Juli live von Juliane Bacher eingesprochen. In einer Welt des Wohlstandes erzählt der Film über materiell arme Menschen aus dem Slum.

Als zwei Kinder von der Eröffnung eines Pizzaladens in ihrem Viertel erfahren, tun sie alles dafür, um an das preislich unerreichbare Stück der westlichen Köstlichkeit zu kommen. Neben den zahlreichen Filmproduktionen hält das Festival außerdem ein passendes Rahmenprogramm bereit. Beim „Indien Summer“, präsentiert vom Honorarkonsulat der Republik Indien für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, finden zum Beispiel Vernissagen, Ausstellungen, Konzerte und Vorträge statt. Die „Tea Talks“ bringen unterschiedliche Themen in offene Gesprächsrunden. Gemeinsam mit Experten kann sich das Publikum austauschen und diskutieren. Am 22. und 23. Juli bietet Vijaya Schäfer jeweils um 13 Uhr Henna-Malerei an.

Indisches Film-Festival

Mittwoch, 19. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, Metropol Kino Stuttgart, Informationen zum Programm und Tickets gibt es auf der Homepage unter www.indisches-filmfestival.de.