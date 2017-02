Von Glückssymbolen, Glückshormonen, Glück im Quartier oder auch Glücksmomenten – mit dem Thema „Glück“ befasst sich die neue Serie des Stuttgarter Wochenblatts. In der aktuellen Ausgabe dreht sich alles um das Thema „Glück und Gesundheit“.

Glück ist nicht nur ein erstrebenswertes Gefühl, sondern wirkt sich obendrein positiv auf die Gesundheit aus. Warum Glück die Gesundheit fördert, konnte bisher jedoch nicht eindeutig nachgewiesen werden. Aller Voraussicht nach spielen verschiedene Faktoren zusammen. Eines sei jedoch klar: „Glückliche Menschen haben weniger Stresshormone im Blut, das wirkt sich auch gut auf das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte aus“, erklärt Pauline Vogel vom Gesundheitsmanagement der Universität Stuttgart. Das habe aber auch viel mit Eigenverantwortung zutun: Wie das Individuum seinen Alltag gestaltet oder auch welchen Stellenwert die eigene Gesundheit und das Glück haben.

Ein Bereich, der zu mehr Glück beziehungsweise Glücklichsein beitrage, sei – man möge es kaum glauben – Sport. „Wenn man nach den Glückshormonen geht, die im Gehirn freigesetzt werden – wie beispielsweise Dopamin oder Serotonin – ist Sport ein guter Glücks-Lieferant“, so die Gesundheitsmanagerin, die ihren Master of Arts im Bereich Health Administration abgeschlossen hat.

Doch was bedeutet Glück überhaupt und gibt es die eine „wahre“ Definition? „Eine Definition für diesen Begriff gibt es nicht. Vielmehr entscheidet jeder für sich selbst, was Glück bedeutet“, erklärt Pauline Vogel. „Für mich hat Glück viel mit Zufriedenheit und Lebensqualität zutun – ein gewisser Teil davon ist eine Lebenseinstellung, eine bewusste Entscheidung.“ Was generell glücklich mache, sei etwas ganz Subjektives. Die Expertin meint: „Das, was man tut, sollte in erster Linie Freude bereiten.“

Der eigenen Gesundheitsförderung im Alltag einen wichtigen Stellenwert geben – dazu können auch Betriebe einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie die Gesundheit ihrer Beschäftigten als wichtiges Gut ansehen und dieses aktiv fördern.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Universität Stuttgart hat zu diesem Zweck zahlreiche Angebote und Maßnahmen für ihre Beschäftigten implementiert.

Weitere Informationen dazu sind erhältlich unter www.uni-stuttgart.de/gesundheit