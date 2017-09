Höchste Höhen und tiefste Tiefen: Bei der VVS-Seniorenticket-Aktion in Kooperation mit dem Stuttgarter Wochenblatt ging es hoch hinaus und spiralförmig hinab auf Zeitreise im Mercedes-Benz Museum. Tief hinein in die Katakomben und ganz nach oben auf die Haupttribüne ging es außerdem in der Mercedes-Benz Arena.

Mit einem Aufzug geht es einige Sekunden lang hoch hinaus in eine Zeit, in der noch kein Auto auf den Straßen fuhr. Die Türe öffnet sich, und man sieht ein Pferd in einer lichtdurchfluteten, futuristischen Umgebung stehen: Eine Anspielung auf die PS – die Pferdestärke, die bei einem Auto die Motorleistung angibt. Und genau dar­um dreht sich alles an diesem Ort; der ersten Station, wo die 16-köpfige Siegergruppe der VVS-Seniorenticket-Aktion ihren Ausflug startet: im Mercedes-Benz Museum. Von den ersten Motoren, über Kutschen bis hin zum Mannschaftsbus der Weltmeister von 1974, die 130-jährige Geschichte der Automobilindustrie trifft hier auf Gegenwart und Zukunft.

Im Anschluss an diese Zeitreise war eine Verschnaufpause angesagt. Wie gut, dass das VfB Clubrestaurant 1893 nur wenige Gehminuten vom Museum entfernt ist. Hier durfte auf Kosten der VVS geschlemmt werden: von Burgern und Käs’spätzle über Zwiebelrostbraten und Pasta war für jeden etwas dabei. Doch damit nicht genug. Werner Schüle vom Sportkreis Stuttgart stattete den Gewinnern einen Besuch ab und brachte ihnen die Geschichte des Neckarparks näher. Mit gestärktem Magen ging es bei strahlendem Sonnenschein Richtung Mercedes-Benz Arena. Hier erwartete die Gruppe eine Premiere. Das Dach des Stadions wurde am gleichen Tag fertiggestellt – eine Verschönerungskur bekam es nach rund 25 Jahren. Im Stadion ging es auf und ab. „Wir sind ja heute richtige Stäffelesrutscher“, sagt einer der Teilnehmer, die Gruppe stimmt lachend zu.

Highlight: Die Haupttribüne mit Logenplätzen – hier saßen schon alle möglichen Stars, Sternchen und „hohen Tiere“ der Politik. An diesem Tag waren es die Gewinner der VVS-Aktion. „Na, die Plätze sind aber schön gepolstert, hier lässt es sich gut aushalten“, hieß es weiter. Tief hinab ging es auch wieder, nachdem die Gewinner auf der Cannstatter Kurve kräftig trampeln durften. „Die Kurve ist extra dafür konzipiert, um für Stimmung zu sorgen aufgrund der Trittbretter“, erklärt die Arenaführerin Sigrid Kielkopf. Was der ein oder andere vielleicht nicht weiß: Bei internationalen Spielen kann der Stehplatzbereich mit Platz für mehr als 8000 Menschen inklusive der Block-Trenngitter („Wellenbrecher“) komplett versenkt und zu Sitzreihen umgewandelt werden.

Umso erstaunter sind die Gewinner der VVS-Ausflugsziel-Aktion auch beim Blick in die Katakomben des in rot-weißer Farbe getauchten Stadions. „Scheinwerfer an“, hieß es im Pressekonferenzraum. Hier sitzen eigentlich alle möglichen Fußballgrößen, doch an diesem Tag waren die Gewinner des VVS-Specials die Stars! Kabinenluft schnuppern stand auch auf dem Programm, denn die Mannschaftskabinen samt Duschräumen wurden auch begutachtet. Zur Krönung des Tages stolzierten die Teilnehmer mit der Einlaufmusik des VfB aufs Feld. „Da bekommt man ja schon ein bisschen Herzklopfen“, sagt eine Teilnehmerin. Der ganzen Aufregung wegen durfte man danach auf der Sitzbank Platz nehmen. Fazit: Ein einziges Auf und Ab durch die Sehenswürdigkeiten im Neckarpark – müde Füße, strahlende Gesichter, herzliche Danksagungen!

VVS-Seniorenticket-Aktion 2017

1400 Wochenblatt-Leser haben sich an der VVS-„Seniorenticket“-Aktion beteiligt. Das Wochenblatt hat als Medienpartner die Rolle der Glücksfee übernommen: 16 Teilnehmer waren am vergangenen Mittwoch beim Ausflug ins Mercedes-Benz Museum und in die Mercedes-Benz Arena Stuttgart dabei. „Eingekehrt“ wurde im VfB Clubrestaurant.