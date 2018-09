Nach dem Desaster im vergangenen Jahr erwarten die Stuttgarter Obstbauern eine starke Apfelernte – auch wenn die Früchte mit der starken Hitze zu kämpfen haben.

„Da geht es den Äpfeln wie den Menschen“, sagt Andreas Siegele, Obstbauberater der Stadt Stuttgart. „Bei der Hitze wird nicht ‚gearbeitet‘, sondern einfach nur versucht am Leben zu bleiben.“ Die großen Hitzetage haben die Äpfel in Stuttgart nochmals richtig kämpfen lassen aber nun kann nach und nach abgeerntet werden. Bis etwa Mitte/Ende September werden die letzten Apfelsorten unten sein.

„Eine Rekordernte wird es sicher nicht werden, aber eine gute“, sagt Siegele. Auch wenn es nur einmal kräftigen und auch nur sehr lokalen Hagel Anfang Juli gegeben hat, richtete dieser doch einiges an Schaden an. Die starke Sonneneinstrahlung und Hitze der letzten Wochen sorgte zudem für einiges an Sonnenbrand auf den Äpfeln. Die Teile der Bäume, die mit Hagelnetzen überzogen sind, konnten doppelt profitieren. „Einmal wurden die Äpfel vom Hagel geschützt und die Netze sorgen auch für eine leichte Verschattung“, sagt Jens Bauer, von der Obstanlage „Apfelparadies“ in Bad Cannstatt.

Was unter den Netzen gehangen hat oder noch hängt, erfreut sich bester Qualität. Was Jens Bauer aber erst am Jahresende sehen wird, ist die Wasserrechnung für dieses Jahr: „Auf Grund der Trockenheit mussten wir auch bewässern.“ Auch von Wespenschäden wurde Einiges an Obst in diesem Jahr in Mitleidenschaft gezogen. Für die Obstbäume war das Jahr 2018 ein ziemliches Auf und Ab: Nachdem ein kalten Februar und März zunächst für eine Winterstarre gesorgt haben, verursachte der milde April eine Vegetationsentwicklung im Zeitraffer-Tempo: Aus rund drei Wochen Rückstand wurden nun zwei Wochen Vorsprung, die sich bis heute gehalten haben. Entsprechend ist man frohen Mutes in diesem Jahr eine gute Ernte einzufahren, nachdem es im vergangenen Jahr fast gar nichts gab und entsprechend die Lagerräume bereits alle leergefegt sind.

Frisches Obst

In den Oberen Neckarvororten kann man Stuttgarter Äpfel kaufen: In Untertürkheim bei Walter Kurz, Strümpfelbacher Straße 21, in Uhlbach bei Markus Nanz, Landecker Straße 5 und Reinhard Ortlieb, Uhlbacher Straße 201, sowie in Rohracker bei Heinz Munder, Rohracker Straße 240, und auf dem Wangener (mittwochs) und Rotenberger (donnerstags) Wochenmarkt ebenfalls bei Heinz Munder.