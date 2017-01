„Du siehst mich – In Resonanz mit der Welt“ lautet das Thema der diesjährigen Nachtschicht-Reihe in Obertürkheim. Nachtschicht-Pfarrer Ralf Vogel und sein Team leisten damit ihren ganz besonderen Beitrag zum Reformationsjubiläum und locken mit Moderator Frank Plasberg, Schauspieler Sebastian Koch und Comedian Dodokay wieder hochkarätige Prominente nach Stuttgart.

„Gott sieht und liebt uns auch mit den Schattenseiten, auch mit dem, was niemand sieht und schätzt“, war die zentrale Entdeckung Martin Luthers vor 500 Jahren. Mit dem Thema „Du siehst mich“ greift die Nachtschicht dieses Reformationsthema mit auf, in einer Zeit, in der Personengruppen und Einzelne ins schlechte Licht gerückt und Ängste geschürt werden. „Das Thema hat uns als diesjähriges Kirchentagsthema sehr inspiriert und von daher haben wir es auch übernommen“, so Nachtschicht-Pfarrer Ralf Vogel. Da passt es natürlich ideal, dass das Nachtschicht-Team im Rahmen einer regelrechten kleinen Sommer-Tournee auch nach Berlin zum Kirchentag reisen wird und dort insgesamt drei Nachtschicht-Gottesdienste veranstaltet.

Doch der Auftakt für die Reihe im Jahr 2017 wird an heimischer Stätte vollzogen. Am Sonntag, 22. Januar, um 19 Uhr in der Andreaskirche ist der Autor und Meditationstrainer Peter Wild zu Gast. „Dass Peter Wild bereits zum dritten Mal dabei ist, freut mich besonders“, so Vogel. Wild wird mit seiner Schweizer Unaufgeregtheit und gemeinsam mit Ralf Vogel der Frage nachgehen: Was mit einem die Vorstellung macht, dass Gott einen sehen kann?

Nur zwei Wochen später gibt es bereits eine Extraausgabe der Nachtschicht, in der unter der musikalischen Begleitung von Cellist und Komponist Scott Roller, Lachyoga-Trainerin Annegret Hedtke-Maier und der Physiker Wolf Wölfel Fotografien zeigen. Beginn ist am Sonntag, 5. Februar, um 19 Uhr in der Andreaskirche. Ein weiteres Extra gibt es am Freitag, 17. und Samstag, 18. Februar, mit zwei Theaterstücken des „Teatro piccolo“ in der Andreaskirche.

Erstmalig auf Tour geht es am Sonntag, 12. März, in die Stadtkirche Bad Cannstatt und mit der Frage „Welche Farben hat das Leid?“, die Vogel mit Klaus Dreher und Elsbeth Weimann von der Staatsgalerie Stuttgart diskutieren wird.

Auch die nächsten Stationen bleiben außerhalb von Obertürkheim: Am 12. Mai geht es im Rahmen der „Nacht der Freiheit“ auf den Stuttgarter Marktplatz, wo auch Comedian Dodokay mit dabei sein wird, vom 25. bis 27. Mai, wird der Hauptstadt ein Besuch zum Kirchentag 2017 abgestattet. Erstmalig in einer Trilogie werden gleich drei Nachtschicht-Termine stattfinden. „Hier werde ich mit dem Soziologen Hartmut Rosa und dem Sänger Patrick Bopp erstmals in einem Dreier-Team eine Nachtschicht moderieren“, freut sich Vogel.

Zurück ins Schwäbische geht es am 15. Juli zum Landeskirchenmusikfest mit einem moderierten Konzert. Am Samstag, 23. September, wird im Rahmen der Reformationsfeierlichkeiten ein Gottesdienst in Form einer Nachtschicht auf dem Schlossplatz stattfinden.

Erst im Oktober geht die Nachtschicht wieder ihren gewohnten Gang in Obertürkheim. Am 15. Oktober um 19 Uhr mit den Paartherapeuten Jellouschek und Jellouschek-Otto und der Frage, was blenden wir in der Partnerschaft aus? Am 10. November kommt Moderator Frank Plasberg zum Thema „Hörst du mir zu?“ in den Stuttgarter Hospitalhof. Von Schauspieler Sebastian Koch gibt es eine Zusage für sein Kommen zur Nachtschicht, allerdings noch keinen festen Termin.

Wie erfolgreich die Arbeit von Nachtschicht-Pfarrer Ralf Vogel und seinem Team ist, sieht man auch daran, dass die Nachtschicht-Reihe für den 8. Stuttgarter Bürgerpreis in der Kategorie Nachhaltigkeit nominiert ist. Noch bis zum Freitag, 20. Januar, kann auf der Website www.buergerstiftung-stuttgart.de über die Teilnehmer abgestimmt werden.

INFO

Alle weiteren Informationen zur Nachtschicht im Allgemeinen sowie zum aktuellen Programm kann man auch im Internet einsehen unter www.nachtschicht-online.de.