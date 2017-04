Kindergesundheitsbericht offenbart Unterschiede in den Stadtteilen innerhalb des Stadtbezirks, die meisten Kinder sind jedoch „gesund und entwickeln sich altersgerecht“.

Der Bericht des Gesundheitsamt zur Lage in Untertürkheim macht deutlich, dass man sich nicht zurücklehnen kann, denn im Stadbezirk gibt es Schwankungen. Dass Durchschnittswerte nicht immer als Gradmesser verwendet werden können, zeigt sich im Bericht, der auf den Zahlen von 2015 basiert, deutlich. Untertürkheim ist eben sehr unterschiedlich, das macht sich nicht nur bemerkbar, wenn man die Häuser und die dazugehörigen Autos in Luginsland mit denen im Wallmer vergleicht, sondern auch bei der Gesundheit der Kinder. „In den Bericht fließen unterschiedliche Indikatoren ein“, sagt Annette Galante-Gottschalk vom Gesundheitsamt. Gerade das Thema Alleinerziehende spielt immer eine wichtige Rolle – aber auch viele weiteren Faktoren.

Wie viel Personen sind auf Sozialhilfe angewiesen, auf die Bonuscard, wie sieht es mit der Lärmbelästigung aus? Neben der Untersuchung des Entwicklungs- und Gesundheitszustand werden Gespräche mit pädagogischem Personal und den Eltern geführt. Aus dem Bericht lässt sich eine deutliche Tendenz herauslesen: In den Kategorien Übergewicht, Vorsorgestatus, Grobmotorik und gesundes Gebiss liegen die Stadtteil Luginsland und Flohberg über dem Durchschnitt der Gesamt-Stadt, Gehrenwald liegt etwa im Durchschnitt, Untertürkheim leicht darunter.

Doch nicht immer geht die Rechnung auf, dass mit dem Steigen der Sozialhilfefälle sich der Gesundheitszustand der Kinder verschlechtert. Ein Gegenbeispiel ist der Impfschutz. Im Gehrenwald liegt man beispielsweise unter dem Durchschnitt bei der Versorgung mit Tetanus und Masern-Impfungen.

Gesundheitsbericht

Zu Grunde gelegt werden die Einschulungsuntersuchungen der vergangenen fünf Jahre. Also Kinder, die etwa fünf Jahre alt sind. Insgesamt wurden für den Bericht die Daten von rund 20000 Kindern in Stuttgart insgesamt und rund 800 in Untertürkheim verwendet.