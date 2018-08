Die Deutschland-Tour kommt am Sonntag in die Landeshauptstadt. Das bedeutet viel zu sehen für die Fans und für Autofahrer: viel zu beachten, auch am Oberen Neckar.

Die rund 130 Profiradler, die als Höhepunkt des Sonntags durch die Innenstadt flitzen werden, um die Ziellinie der letzten von insgesamt vier Etappen der neu ins Leben gerufenen Deutschlandtour zu erreichen, machen am Ende nur einen Bruchteil der Geschehnisse rund ums Rad in der Landeshauptstadt aus. Ob nun anspruchsvolles Jedermannrennen durch die Region mit über 3000 Teilnehmern, gemütliche Ride-Tour durch die Innenstadt oder Laufrad-Rennen für Zweijährige: In Stuttgart ist alles aufs Fahrrad getrimmt.

Und wie sooft bei Großveranstaltungen lässt man das vierrädrige Gefährt am besten zu Hause stehen, um sich möglichen Ärger zu ersparen. Denn Freizeit- und Profiradler dürfen am Sonntag auf gesperrten Straßen dahinflitzen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Autoverkehr – auch am Oberen Neckar.

Betroffen sind vor allen die Stadtbezirke östlich des Neckar. Hier verlaufen beide Strecken der sogenannten Jedermanntour. So wird die Benzstraße, der Bruckwiesenweg, die Hafenbahnstraße, die Straße in den Stegwiesen, sowie die Augsburger Straße von Stadtgrenze Esslingen bis zur Asangstraße, die Asangstraße, die Mark­gräfler Straße und die Württembergstraße bis von Ro­tenberg kommend bis zur scharfen Kurve oberhalb des Vereinsgeländes des TB Untertürkheim von 10.40 bis 12.10 Uhr gesperrt.

Internet

Alle Details zur Veranstaltung am Sonntag, 26. August, aber auch zu den Verkehrseinschränkungen gibt es im Internet unter www.deutschland-tour.com.