Mit dem Fahrplan-Wechsel zum 10. Dezember 2017 kommen einige Veränderungen auf die Bus- und U-Bahn-Nutzer zu. Das hat auch Auswirkungen auf die Oberen Neckarvororte.

Die gute Nachricht zuerst: Der Stadtbahntunnel zwischen Staatsgalerie und Charlottenplatz ist im Netz 2018 wieder befahrbar. Die Schlechte: Stattdessen ist der Abschnitt zwischen den Haltestellen Staatsgalerie und Hauptbahnhof wegen des Umbaus gesperrt. Diese schon lang geplante Maßnahme sorgt auch für die gravierendsten Veränderungen. Klar ist: Wer mit der U-Bahn aus dem Oberen Neckar (sei es mit U 4 oder U 9) zum Hauptbahnhof möchte, muss künftig einmal umsteigen.

Die Line U 4 darf wieder in ihre ursprüngliche Spur. Von Untertürkheim, über Charlottenplatz und Berliner Platz endet sie am Hölderlinplatz. Ein Vorteil gibt es aber zur vorangegangenen Umbauphase: Die U 9 stoppt nicht wie einst die U 4 am Neckartor, sondern fährt durch bis Heslach. Wie lange diese Tunnelarbeiten gehen werden, kann im Augenblick noch nicht gesagt werden, da es vom generellen Baufortschritt von Stuttgart 21 abhängig ist. Einen Überblick auf alle Veränderungen im VVS-Netz findet man im Internet unter www.netz2018.de