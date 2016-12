Wer ist eigentlich Ludwig Blum? Was hat es mit diesem markanten Tor vor dem Wangener Jugendhaus auf sich und mit dem auffälligen Fellner-Grabmal auf dem Friedhof? Fragen, auf die so manch neu Zugezogener, aber auch schon alteingesessene Wangener immer wieder stoßen – und auf (fast) alle gibt es in „Wangen für Neugierige“ eine Antwort.

„Ein paar Lücken gibt es natürlich immer“, sagt Martin Dolde, Ortschronist und Verfasser von „Wangen für Neugierige“. Bei über 500 Stichworten, alphabetisch geordnet, die sich mit allem Wichtigen über Flurnamen, Gebäude, Einrichtungen und vielem mehr befassen, sind die Lücken aber klar in der Minderheit: Trotzdem sind es natürlich die Punkte, die Martin Dolde besonders unter den Fingernägeln jucken. Wie zum Beispiel die Geschichte vom Wangener „Grufthäusschen“, die sich zwar in Teilen zurückverfolgen lässt und im Buch auch erklärt wird – aber eben nur in Teilen. In dem rund 200 Seiten-Schmöker kann man entweder alphabetisch durch Wangen schlendern, oder sich aber durch die vielen Querverbindungen thematisch von Stichwort zu Stichwort hangeln. „Auch so kommt man irgendwann durch das ganze Werk“, sagt Dolde.

Und ist so um viele Informationen zum Stadtbezirk reicher. Im Jahr 1994 hat Dolde erstmalig mit der Idee zum Nachschlagewerk gespielt. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich bereits knapp 25 Jahre mit dem Stadtteil befasst, neben seinem eigentlich Beruf geforscht, Informationen gesammelt und seit vielen Jahren die Wangener Chronik herausgegeben. 1982 hat er bereits das Heimatbuch „Wangen für Liebhaber“ und 1987 „Michahel est patronus“ zur Wangener Michaelskirche herausgegeben. Nun also mit „Wangen für Neugierige“ das wohl umfassendste Werk zum kleinen Stuttgarter Stadtteil. Dolde will damit nicht nur „Neugierige“ ansprechen, sondern auch Stadtverwaltung und den Bezirksbeirat. „Wenn es um Entscheidungen zur Stadtplanung geht, ist das eine Möglichkeit nachzuschauen: Was war hier eigentlich vor so und soviel Jahren? Was hat das Flurstück für einen Ursprung“, so Dolde.

Das Lesen der vielen interessanten Texte wird durch Kartenausschnitte und viele Bilder erleichtert.Ach ja: Was hat es jetzt eigentlich mit Blum und Fellner auf sich? Am besten in „Wangen für Neugierige“ nachlesen.

INFO

Die Auflagenhöhe von „Wangen für Neugierige“ liegt bei 1000 Stück. Der Verkaufspreis beträgt 24,50 Euro. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über das Weltlädle in der Buchauer Straße 2, immer Dienstag bis Freitag 9 bis 12Uhr und 15 bis 18 Uhr, sowie Samstag 10 bis 13 Uhr.