In der aktuellen Ausstellung im Muse-O Gablenberg kann man in Bildern die Vergangenheit des Stadtteils kennenlernen. Und natürlich die passenden Geschichten dazu.

Von 1909 bis 1984 haben Vater und Sohn Schlienz das Leben in Gablenberg mit ihrer Kamera verfolgt. Über Umwege ist ein großer Teil des Nachlasses von rund 2000 Bildern beim Museumsverein Muse-O gelandet und weiter an das Stadtarchiv vermittelt worden, wo die Bilder mit viel Freude entgegengenommen wurden. „Dort gibt es bislang hauptsächlich Fotografien von Pressefotografen oder Künstlern“, so Ulrich Gohl von Muse-O. Arbeiten von „Dorf-“ oder im Fall von Gablenberg Vorort-Fotografen hingegen wenig. Einen Auszug des Nachlasses gibt es in der aktuellen Ausstellung „Dorf-Photografen“ zu sehen.

„Ein zweiter Teil des Nachlasses im Besitz der Kirche ist leider verloren gegangen“, so Gohl. Nichtsdestotrotz kann man auch bei den restlichen Bildern vieles entdecken. Seien es Per­sonen beim früher traditionellen Hochzeitsumzug von Wohnung zur Kirche oder viele Gebäude, wie sie heute gar nicht mehr oder nur in sehr veränderter Form zu sehen sind. „Zudem erfährt man auch einiges zum Dasein der Fotografen Anfang des Jahrhunderts“, so Gohl.

Zum Beispiel spannende Geschichten wie den Stuttgarter Fotografen-Boykott 1912. Zu sehen sind vor allem Bilder der Fotografen Schlienz sen. und jun. „Die hauptberuflich jedoch nicht Fotografen waren, sondern wie damals üblich auch noch einer weiteren Arbeit nachgehen mussten“, so Gohl. In ihrem Fall dem Betrieb eines Fotofachgeschäftes. Abgerundet wird die Ausstellung mit einem Überblick auf weitere „Dorf“-Fotografen aus der Region sowie kleinen digitalen Highlights wie zum Beispiel Vorher-Nachher-Abbildungen, die die Veränderungen im Stadtteil nochmals deutlicher machen.

Die Ausstellung

Die „Dorf-Photografen“ sind noch bis Ende November im Muse-O, Gablenberger Hauptstraße 130, zu sehen. Die Ausstellung ist immer am Samstag und Sonntag, von 14 bis 18 Uhr, geöffnet.