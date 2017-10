Manfred Unterweger will mit seiner Kunst Sozialpolitisches ansprechen. Der Humor kommt in der Ausstellung „Für ein Fräulein mit güldenem Haar“ aber auch nicht zu kurz.

„Kunst und vor allem die Künstler nehmen sich gerne mal ein wenig zu ernst“, beschreibt Manfred Unterweger die humoristische Seite seiner Kunst und seiner Ausstellung. Seit seinem 25. Lebensjahr ist er künstlerisch tätig. „Seit Anfang der 90er Jahre permanent. Entsprechend ist er mit seiner Kunst auch schon herumgekommen. Nun im Zero-Arts hat er eine Art Heimspiel. Schließlich war er 2006 eines der Gründungsmitglieder im Verein: „Im Stuttgarter Osten haben wir da durchaus eine kleine Kulturoase geschaffen“, so Unterweger, den vor allem die Lebendigkeit in der kleinen Location begeistert.

„Hier gibt es bei den Vernissagen einen regen Austausch und es kommen viele Künstler aus ganz Stuttgart – es wird sich nicht nur am Sektglas festgehalten“, sagt Unterweger. Er selbst hat 1995 die künstlerische Anerkennung vom Verband bildender Künstler Baden-Württemberg erhalten und seither zunächst in Stuttgart, später auch International viel ausgestellt. Vor allem ein Stipendium für die internationalen Biennale für zeitgenössische Kunst in Shiryaevo/Samara in Russland 2009 hat ihn als Künstler geprägt. „Einen Monat lang sind die Objekte direkt vor Ort entstanden“, so Unteweger. Gelebt wurde bei Familien im Dorf, jeder Künstler konnte sich eine Lokalität für seine Objekte aussuchen. „Eine sehr spannenden Erfahrung“, so Unterweger, die sich auch auf seinen weiteren Werdegang ausgewirkt hat.

Im Zero Arts zeigt er nun einen Auszug aus seinen Objekten. Zu den auffälligsten gehört wohl die Krücke mit Boxhandschuh. „They never come back“ mahnt der Titel, große Siege, große Niederlagen und irgendwann doch kein Comeback mehr - Sport und Verletzlichkeit, Gewalt und Genesung, Brutalität und Hilfe gehen eine Einheit ein. Aber dieser Kreislauf währt nicht ewig. Übrig bleibt irgendwann die Krücke mit Boxhandschuh. Irgendwie traurig aber auch eine irritierende, komische Seite – die Krücke vereint mit dem Boxhandschuh. Ähnlich ist es auch bei „Extended“. Ein handelsüblicher Pinsel geht über in langes Haar. Die Ausstellung wird mit der Vernissage am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Galerie Zero Arts, Ostendstraße 16, eröffnet und läuft bis Freitag, 10. November. Kontakt und Öffnungszeiten gibt es über die Website (siehe Infokasten).

Internet

Mehr Informationen zum Künstler und zur Galerie gibt es auch im Internet unter www.zeroarts.de und unter www.thinkunterweger.wixsite.com/art-unterweger-undi.