Aus Sicherheitsgründen bleibt der Weg durch das ehemalige SSB-Depot weiterhin gesperrt. Sehr zum Ärger der Marktbeschicker.

Das Streusalz hat den Beteiligten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses habe zu Korrosion geführt und dadurch zum schlechten Zustand der Überdeckelung entlang des SSB-Depots zwischen Schönbühlstraße in Richtung Landhausstraße, heißt es von der aktuellen Bauleitung, die für die Sanierungsarbeiten im SSB-Depot zuständig ist. Die Träger müssen zum Teil saniert beziehungsweise sogar ganz abgerissen werden. Ein Durchgang sei so nicht möglich, da auch ein Sicherheitstunnel aus Holz, wie er an solchen Baustellen üblich ist, nicht ausreicht, um durchgehende Passanten ausreichend zu schützen.

Die Erneuerung der Träger hänge laut Bauleitung auch nicht direkt mit den Umbaumaßnahmen am Depot zusammen, sondern hätten auch unabhängig davon in der nächsten Zeit gemacht werden müssen. Nicht das Ergebnis, das sich Marktbeschicker und Bezirksbeirat von einer Begehung des Geländes erhofft haben. „Wenn aber Leib und Leben in Gefahr ist, kann man da natürlich nichts machen“, fasst Bezirksvorsteherin Tatjana Strohmaier die Begehung zusammen.

Vor allem für die Marktbesucher aus Richtung Landhausstraße bedeutet dies weiterhin einen größeren Umweg laufen. „Auch der Einzelhandel ist davon betroffen“, monierte Thomas Rudolph, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins. Und dass noch eine ganze Weile: Bevor der erste Abschnitt der Baumaßnahmen auf dem SSB-Depot nicht fertiggestellt ist, wird der Zustand so bleiben. Eine Wiederöffnung des Weges ist erst für Ende 2018 angedacht.

Wochenmarkt Stuttgart-Ost

Der Wochenmarkt in der Schönbühlstraße findet immer freitags von 10 bis 17 Uhr statt.