Mit dem Sommerfest am Wochenende schickt das große Christopher-Street-Day-Kulturfestival im Juli bereits seine ersten Vorboten in den Stuttgarter Osten.

„Das Sommerfest auf dem Berger Festplatz ist für uns die kleine Generalprobe, bevor im Juli die eigentlichen CSD-Festivitäten mit der Polit-Parade und dem Straßenfest als Höhepunkte anstehen“, so Christoph Michl, Geschäftsführer des CSD-Vereins.

Das Motto in diesem Jahr lautet Perspektivwechsel und soll seinen Beitrag leisten gegen aktuelle die politische Entwicklungen zu mehr Nationalismus, Abschottung und Abgrenzung, in der gesellschaftliche Minderheiten schnell in den Fokus gelangen. „Mit dem diesjährigen Motto ‚Perspektivwechsel‘ spricht der CSD Stuttgart eine aktive Einladung zum Dialog aus“, so Michl. „Jede und jeder in einer offenen Gesellschaft, muss zuweilen in der Lage sein, Perspektiven zu wechseln, denn nur so können wir die Haltung Anderer verstehen und die Stichhaltigkeit unserer eigenen Position prüfen.“ Bereits im sechsten Jahr macht den Auftakt zum politischen Kultur-Festival im Sommer das Fest auf dem Berger Platz: „Das rauschende Fest ist ein hervorragender Ort, um das gemeinsame Gespräch zu suchen und den eigenen Blickwinkel zu hinterfragen“, ist Michl überzeugt.

Kulturell sorgen auf der Sommerfest-Bühne an beiden Tagen Künstler sowie Bands für Unterhaltung. Von Swing über Pop und Rock bis hin zu Schlager sowie Travestie – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Polit-Talks rund um die Belange der Regenbogen-Community sowie Termine und Hintergründe zum CSD Stuttgart sorgen für ein Rahmenprogramm im Zelt auf dem Berger Festplatz.

Sonntags macht zudem auf der Wiese im Unteren Schlossgarten für die kleinen Gäste des CSD-Sommerfests der Mobifant, das große Spielmobil der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft, Station.

Das Sommerfest

Das CSD-Sommerfest beginnt am Samstag, 10. Juni, und am Sonntag, 11. Juni, jeweils um 11 Uhr auf dem Berger Festplatz an der U-Bahn-Haltestelle Mineralbäder. Ende ist jeweils gegen 22 Uhr. Mehr Infos zum Christopher-Street-Day in Stuttgart gibt es unter www.csd-stuttgart.de.