Am Freitag, 25. August, startet das Lab-Festival auf dem Berger Festplatz in seine 36. Runde. Auf die Ohren gibt es Blues, Rock, Jazz und natürlich viel Internationales.

Dass im Laboratorium gerade große Baustelle herrscht, wird für drei Tage ad acta gelegt. Dann nämlich, wenn das Lab mal wieder den Weg ins Freie sucht, um genau zu sein, auf den Festplatz bei den Berger Sprudlern. Eines der Highlights im Programm gibt es gleich zu Beginn: Die Banda Senderos, 9 Ruhrpöttler mit handgemachtem Clubsound zwischen Dancehall, Latin Grooves und Bläsern. Dazu eine Prise Reggae.

Ähnlich wild geht es auch bei Compania Bataclan mit einem Mix aus Balkan, Klezmer, Rock und Ska zu. Wie immer setzt sich das Programm aus vielen Bands zusammen, die bereits erfolgreich Gigs im Lab-Club abgeliefert haben. Rekordhalter sind Grachmusikoff, die schwäbischen Veteranen harter Rockklänge und sanfter Balladen, die schon unzählige Male beim Festival aufgetreten sind.

Lab-Festival

Das Festival an den Berger Sprudlern startet am Freitag, 25. August, um 18 Uhr, am Samstag, um 13 Uhr, und am Sonntag, um 11 Uhr. Das Programm gibt es im Internet unter www.laboratorium-stuttgart.de