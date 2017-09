Die Fahrradsaison neigt sich langsam dem Ende zu – nichtsdestotrotz werden die Stuttgarter Fahrradfahrer von Jahr zu Jahr immer fleißiger.

Ob nun mit kleiner elektronischer Hilfe auf dem Pedelec oder ganz allein mit Muskelkraft. Jahr für Jahr registrieren die Fahrradzählstellen auf der König-Karls-Brücke vor dem Mineralbad Leuze und im Stuttgarter Süden in der Böblinger Straße mehr Radfahrer. In diesem Jahr waren es Mitte September 641 000 Fahrräder, die die Zählstelle entweder in Richtung Innenstadt oder in Richtung Bad Cannstatt passiert haben. Das sind rund 90 000 mehr als die 551 000, die noch 2014 zu dieser Jahreszeit registriert wurden. „Das macht eine Steigerung von rund 15 Prozent in den vergangenen drei Jahren“, sagt Claus Köhnlein, Fahrradbeauftragter der Stadt Stuttgart.

Ähnliche Steigerungswerte bei insgesamt niedrigeren Gesamtwerten lassen sich auch in der Böblinger Straße ablesen. „Der Radverkehr nimmt also insgesamt zu. Das bewerten wir natürlich sehr positiv“, so Köhnlein. Der das Mehr an Radfahrern auch auf die unterschiedlichen Maßnahmen im Straßenverkehr zurückführt. „Es waren in den vergangenen drei Jahren weniger die großen Maßnahmen, als immer wieder kleine Verbesserungen zum Beispiel am Cannstatter Wilhelmsplatz oder die Fahrradstraßen in der Innenstadt.

Um die eigentlichen Zielvorgaben zu erreichen, gibt es allerdings noch Einiges zu tun: Bundesweit sollen in Großstädten rund 20 Prozent des Verkehrs auf Fahrrädern unterwegs sein. Bei der letzten Messung war man noch weit davon entfernt. „im Jahr 2009 waren in Stuttgart sechs Prozent des Verkehrs auf dem Fahrrad unterwegs“, so Köhnlein. Eine neuere Erhebung gibt es aktuell nicht, es sei aber davon auszugehen, dass die Zahl seither gestiegen ist, so Köhnlein. Die Zahlen an den einzelnen Tagen und in den Monaten hängt natürlich auch stark von der Witterung ab. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 810 000 Fahrradfahrer die Zählstelle auf der König-Karls-Brücke passiert. Das sind durchschnittlich 2200 Radfahrer pro Tag an dieser Stelle.

Aktuelle Zahlen

Einen Blick auf die aktuellen täglichen Zahlen kann man jederzeit selbst im Internet werfen unter www.stuttgart.de/fahrradzaehlstellen