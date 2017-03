Im Stuttgarter Osten kann man die brasilianischen Kampfkunst Capoeira erlernen – die Sportart eignet sich für alle Altersklassen.

Die Anweisungen von Cleiber Garcia-Goncalves Pernilongo kommen leise, doch die Wirkung ist beeindruckend: Mal nur eine sanfte tanzende Bewegung, mal ein schneller Tritt. Capoeira vereint tänzerische und kämpferische Elemente.

Das Schöne an Capoeira ist: Eigentlich kann man es überall machen. Ob im Sommer unter freiem Himmel oder im Winter in der Turnhalle. Man braucht nur ein bisschen Platz, damit sich vor allem die Anfänger nicht in die Quere kommen, und die passende Musik.

Bei den Kursen in der Turnhalle des Wagenburg-Gymnasium sorgt Pernilongo für die Musik mit seinem Berimbau, dem klassischen Capoeira-Instrument. Wenn er nicht gerade die teils akrobatischen Übungen vormacht. In der Wagenburg-Turnhalle trifft sich jeden Mittwoch eine Gruppe von jungen Menschen, viele davon Studenten, um Capoeira zu erlernen. „Der Kurs ist durch eine Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg entstanden“, sagt Nathalie Laas-Garcia, die gemeinsam mit Pernilongo den Verein Sportkunst und brasilianische Kultur Pernilongo gegründet hat.

Wie vielfältig die brasilianische Kampfkunst sein kann und bei Weitem nicht nur für junge Menschen geeignet ist, zeigt allein das Kursangebot von Laas-Garcia und Pernilongo: Neben den jungen Studenten in der Halle des Wagenburg-Gymnasiums treffen sich auch andere Altersgruppen regelmäßig zum Sport. Montags die Senioren, um 8.30 Uhr, in der Halle des Zeppelin-Gymnasiums am Stöckach. Bereits im Sommer hat das Wochenblatt über das Capoeira-Angebot im Rahmen des städtischen Programms „Fit ab 50“ im Schlosspark berichtet. Die Parkangebote sollen im nächsten Sommer ausgebaut und in weiteren öffentlichen Anlagen durchgeführt werden – dann nicht nur für Senioren, sondern auch speziell für Familien. Die ganz Kleinen können sogar zum Teil schon vor dem Sommer mit der brasilianischen Kampfkunst beginnen. „Im April sollen auch Kurse im Rahmen des ‚Kitafit’-Programms für Drei- bis Sechsjährige stattfinden“, sagt Laas-Garcia.

Capoeira-Verein:

Weitere Informationen zu den Angeboten des Vereins Sportkunst und brasili­a­nische Kultur Pernilongo gibt es zudem im Internet unter: www.capoeira-verein.de