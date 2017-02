Unerwünscht - passender könnte der Buchtitel nicht sein. Der spanische Journalist José M. Romero hat sich mit dem Schicksal deutscher Exiljuden auf Ibiza und Mallorca befasst und damit auch die Geschichte der ersten Stuttgarter Stolpersteine aufgegriffen. In einer Lesung in der Stadtteilbibliothek Stuttgart-Ost konnte man Auszüge aus dem traurigen Schicksal der Familie Holzinger hören.

Jakob Holzinger war im Stuttgarter Osten eine Institution“, erinnert Gerhard Götze von der Initiative Stolperstein Stuttgart-Ost an den einstigen Zahnarzt, der im Stuttgarter Osten, in der Landhausstraße 181, im spitzen Winkel zwischen Landhausstraße und Hausmannstraße, in dem Haus einer Verwandten lebte und als Arzt praktizierte. Auch als er auf Grund seiner jüdischen Religion gar nicht mehr praktizieren durfte, war er im Stadtteil beliebt und wurde auf der Straße gegrüßt. „Er hat nie jemand aus seiner Praxis rausgeschickt“, sagt Götze. „Er fragte halt: Können Sie zahlen?“ Egal wie die Antwort ausfiel, behandelt hat er trotzdem. In Zeiten von Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit enorm wichtig für den Stadtteil.

Auch wenn der Druck auf die jüdische Bevölkerung immer größer wurde, hatten Jakob und seine Frau Selma Holzinger zunächst nur eines im Sinn: Ihre Kinder in Sicherheit bringen. Ihre beiden Söhne sowie Tochter Hermine und deren Ehemann Rudolf Eberle flohen zunächst nach Paris und als es auch dort zu gefährlich wurde weiter nach Ibiza.

Jakob und Selma Holzinger wähnten ihre Kinder in Sicherheit und blieben selbst in Stuttgart. Nach der Reichsprogramnacht im November 1938 kam Jakob Holzinger für zwei Wochen ins Konzentrationslager Dachau. „Er hatte Glück – als Offizier im ersten Weltkrieg wurde er wieder entlassen“, berichtet Julianna Herzberg vom Theater „La Lune“ bei der Lesung in der Stadtteilbibliothek. Doch zugleich wurde sein Entschluss klar – nie wieder wird er in ein KZ kommen. Für eine Flucht ins Ausland hatten die Holzingers keine finanziellen Mittel mehr. Im Freitod sah er den einzigen Ausweg: Doch bevor er diesen letzten Schritt wagte, begann er noch sein restliches Hab und Gut an Freunde und Nachbarn zu verschenken. Nach einem gescheiterten Versuch mit Gas nahmen Jakob und Selma Holzinger sich schließlich im November 1939 mit Zyankali das Leben. Heute erinnern vor der Landhausstraße 181, die beiden ersten Stuttgarter Stolpersteine an das Schicksal der Holzingers. „Der Gedanke, dass sich zumindest die Kinder in Sicherheit befanden, war jedoch ein Trugschluss“, so Herzberg.

Aufgrund eines Abkommens zwischen den Deutschen und den Spaniern waren die Kinder der Holzingers auch auf Ibiza nicht mehr sicher und sollten nach Deutschland ausgeliefert werden. In seiner Arbeit stützt sich der Journalist José M. Romero auf bislang unveröffentlichte Dokumente und konnte so die Geschichte der Holzingers und auch weitere aus Deutschland geflüchteter Juden nachvollziehen. All die dramatischen Versuche, bis hin zu katholischer Hochzeit und Taufe scheiterten, so dass die Holzingers letztendlich nach Kolumbien flohen.

Der Titel „Unerwünscht“ (ISBN 978-3-944137-40-7) wurde 2015 von José M. Romero veröffentlicht und ist im November 2016 im Stuttgarter Peter-Grohmann-Verlag in deutscher Übersetzung erschienen. Es kann sowohl direkt beim Verlag per E-Mail bestellt werden: verlag@die-anstifter.de oder auch im üblichen Buchhandel, wie der Ostendbuchhandlung erworben werden.