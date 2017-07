Die Kabarett-Gruppe „Mustermann und die Motzlöffel“ spielt im August an außergewöhnlichen Stuttgarter Locations, die man kabarettistisch kennenlernen kann.

Dass der Historiker Ulrich Gohl nicht nur den Stuttgarter Osten bestens kennt sondern auch die anderen Stuttgarter Stadtteile zeigen die acht Stationen der „Mustermann und die Motzlöffel-Stuttgart-Tour“ sehr deutlich. Neben bekannteren Orten wie den Straßenbahn-Museum oder dem Hafen wird zum Beispiel vor der Berger Kirche, an der Nesenbachquelle in Vaihingen oder im Schloss Stammheim gespielt: Ja, Stammheim hat ein Schloss. „Um genau zu sein, beherbergt es heute ein Altersheim“, so Ulrich Gohl, der vor allem im Stuttgarter Osten durch viele Veröffentlichungen zu historischen Themen bekannt ist. Allerdings ist er seit den siebziger Jahren auch als Kabarettist unterwegs.

Genau aus dieser Zeit kennt Gohl auch seine beiden Mitstreiter Ulrich Heinz und Martin Ehmann. „Viele Jahre waren wir in anderen Konstellationen aktiv, bis wir in den 90er Jahren wieder zueinander gefunden haben.“ Und nun hatten sie in diesem Jahr die Idee, an ungewohnten Locations zu spielen und diese zugleich in das Programm einzubauen. „Etwa die Hälfte des Programms wird einen Bezug zum jeweiligen Ort haben“, so Gohl: Sei es Nesenbach, der auch den ein oder anderen Abfall aus dem Rathaus und dem Landtag mit sich führt, das Klärwerk macht den Schmutz dann weg und für Stammheim muss man sich nun wirklich nicht schämen. Politischer und historischer Witz werden das Programm zeichnen: „Vordergründig sollen wir drei und das Publikum Spaß haben“, so Gohl. Entsprechend locker geht es an den Sommerabenden zu. Essen und Getränke dürfen mit Ausnahme des Straßenbahnmuseums selbst mitgeführt werden. Und je nach Stimmung darf man auch nach der Aufführung noch zusammensitzen an Orten, an denen man sonst vielleicht nicht zusammenkommt.

Termine und Anmeldungen

Alle genauen Termine, Anfahrtsbeschreibungen sowie die Möglichkeit zur erforderlichen Anmeldung gibt es im Internet unter www.motzloeffel.de. Start der Tour ist am Donnerstag, 3. August, im Klärwerk Mülhausen. Gespielt wird immer Donnerstag und Freitag um 18.30 Uhr bis Freitag, 25. August. Die Berger Kirche ist am 18. August an der Reihe.