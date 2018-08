Die seit 1997 vom Verfassungsschutz beobachtete Scientology-Organisation hat in Scharnhausen Quartier bezogen. Die Stadt Ostfildern gibt an, sie sei darüber „nicht glücklich“.

Scientology wird von den USA aus straff geführt. „Klasse V Orgs“ sind größere Einheiten, die als „Scientology-Kirchen“ auftreten. Sie bieten insbesondere Kurse und „Auditings“ an. Bislang residierte die „Class V-Org“ der Stuttgarter „Scientology-Organisation“ (SO) provisorisch in der Reichenbachstraße innerhalb des Bebauungsgebiets Neckarpark, da sie ein über Kanäle in Israel erworbenes Bürogebäude in der Heilbronner Straße offenbar nicht beziehen kann oder will. Da das Provisorium in Bad Cannstatt abgerissen wird, suchten die Scientologen nach einem anderen Quartier und wurden im sogenannten Albus-Gebäude in der Scharnhäuser Siemensstraße fündig.

Dort soll laut dem Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) auch eine Zentraldatei stehen, in der Daten aller Personen erfasst sind, die je Kontakt zu einer SO-Niederlassung hatten – „und sei es nur, um ein Buch zu kaufen“.Scharnhausen „zeitweise eingemietet“ habe. „Die Verwaltungsführung war diesbezüglich im Vorfeld im Gespräch mit dem Vermieter, konnte die Einmietung aber letztlich nicht verhindern, denn die Verwaltung hat keinen Einfluss auf privatrechtliche Verträge wie hier zwischen Vermietern und Mietern.“ Man werde aber die Aktivitäten von Scientology in Scharnhausen beobachten. „Sollten sich zum Beispiel Ordnungswidrigkeiten ergeben, wird die Verwaltung den ihr zur Verfügung stehenden Spielraum ausschöpfen.“

Scientology

Bewegung, die auf den US-Amerikaner Lafayette Ron Hubbard zurückgeht. Auch in Baden-Württemberg wird Scientology vom Verfassungsschutz beobachtet. Denn: „Die SO (Scientology Organisation) strebt eine Gesellschaft ohne allgemeine und gleiche Wahlen an und lehnt das demokratische Rechtssystem ab.“