Bei vorbereitenden Arbeiten zur ICE-Trasse ist nahe dem Flughafen Geschichte zutage getreten. Experten des Landesamts für Denkmalpflege fanden Ruhestätten aus der Bronzezeit.

Ein „interessierter Laie“, so meldet es „Bezug“, das aktuelle Magazin des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm in seiner neuesten Ausgabe, habe während eines Spaziergangs am Ackerrand zwischen Plieningen und Bernhausen zwei Steinhaufen bemerkt, die bei vorbereitenden Arbeiten zur ICE-Trasse zutage getreten waren. Der Spaziergänger informierte das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart und Archäologe Jan König machte sich auf den Weg, um sich am Fundort nahe Autobahn und Flughafen selbst ein Bild zu machen.

„Ein Zufallsfund“, berichtet er – froh über die Kooperationsbereitschaft der Bahn, für die als Bauherrin des ICE-Projekts solche historisch relevanten Fundorte Alltag sind. Über mehrere Monate hinweg konnten sich anschließend der Grabungstechniker und seine Mitarbeiter den Relikten aus der Vergangenheit widmen. Was sie in einer Tiefe bis zu 70 Zentimeter unter dem Filderlehm fanden, erwies sich als ein Kleingräberfeld mit 15 letzten Ruhestätten und vier noch vorhandenen Skeletten. Teils waren es Plätze mit einfachen Steinplatten, teils architektonische Konstruktionen, auf welche die Toten vor etwa 4000 Jahren gebettet wurden.

Der Archäologe schätzt, „dass es sich um Gräber aus der Bronzezeit handelt“, worauf einige Bronzestücke hinweisen. Zähne, Schädel-, Oberschenkelknochen wurden einzeln verpackt, beschriftet und zu den Anthropologen gebracht, die nun weitere Informationen über Alter, Geschlecht und auch womöglich Krankheiten der Bestatteten gewinnen können.

Das Projektmagazin

„Bezug“ erscheint seit Mai 2012 vier Mal pro Jahr. Herausgeber ist der Verein Bahnprojekt Stuttgart–Ulm. Die neueste Ausgabe gibt es kostenlos in den Rathäusern an der Bahnstrecke Stuttgart–Ulm und im Turm­forum. Auch ein Download ist möglich, zu finden auf www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de