Am 1. August übernimmt der 55-Jährige die Intendanz der Schauspielbühnen Stuttgart.

Schon im April hat Axel Preuß im Heusteigviertel eine Wohnung in Stuttgart bezogen, am 1. August übernimmt er nun offiziell die Intendanz der Stuttgarter Schauspielbühnen mit Altem Schauspielhaus und der Komödie im Marquardt von Manfred Langner, der nach Trier wechselt. Natürlich werkelt Axel Preuß schon seit einigen Wochen durch die Stuttgarter Schauspielbühnen, zwischen Vorsprechen für „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ findet er Zeit für ein Gespräch. „Ich lerne gerade intensiv das Haus kennen. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich tolle Kollegen habe“, sagt er und lächelt sein einnehmendes, offenes jungenhaftes Lächeln. „Der Job hält einen auch jung. Man bekommt viel Energie zurück, arbeitet mit vielen Menschen und schenkt viel Freude“, sprüht er voll Energie.

Axel Preuß ist ein waschechter Hamburger, dort 1962 geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. „Deshalb gilt bei mir auch nach guter alter hanseatischer Kaufmannstradition noch der Handschlag“. Axel Preuß studierte zunächst Philosophie, Neuere deutsche Literatur und Kunstgeschichte in Hamburg und Berlin. Es folgten Gastengagements als Dramaturg und künstlerischer Mitarbeiter in Lübeck, Rostock und Berlin. Von 2002 bis 2005 war er Chefdramaturg am Landestheater Tübingen, von 2005 bis 2009 Schauspieldirektor und stellvertretender Intendant am Theater Heidelberg. Dort wohnen auch noch seine Frau und zwei schulpflichtige Kinder.

Daneben war er von 2005 bis 2009 künstlerischer Leiter des Heidelberger Stückemarkts. Von 2010 bis 2016 war Preuß Chefdramaturg und Stellvertretender Generalintendant in künstlerischen Fragen am Staatstheater Braunschweig, wo er auch die „Themenwoche Interkultur“ initiierte und leitete, ein zehntägiges Festival Vielfalt und Kulturelle Teilhabe, das seit 2011 jährlich im Frühling stattfindet. Seit 2016 war Axel Preuß als Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater engagiert. Jetzt folgt der Wechsel nach Stuttgart. „Bisher habe ich noch keine muffigen Schwaben erlebt“, beteuert er. Stuttgart sei eine der freundlichsten Städte, die ihm bisher entgegengekommen seien.

„Mein Lieblingsplatz in Stuttgart ist die Etzelfarm. Hier kann mein kleiner Sohn perfekt spielen“, verrät er. Natürlich gefällt ihm auch der Schlossplatz mit seinen bevölkerten Rasenflächen. „Ich habe hier zum Beispiel eine Straßenmusikerin angesprochen, die jetzt bei unserem Theaterfest für Groß und Klein zur Spielzeiteröffnung am 22. September bei uns auftritt“, strahlt der Networker. Und dann hat er einige Highlights im Spielplan für die Stuttgarter bereit: „“Monsieur Claude und seine Töchter“ darf man auf keinen Fall verpassen, denn das passt perfekt nach Stuttgart. Und auch „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller muss man einfach sehen, das sind tolle Rollen und großartige Schauspielerinnen und Schauspieler“, schwärmt er vom Spielplan, der u.a. noch das Musical „Hair“ oder den „Räuber Hotzenplotz“ beinhaltet. Und stolz ist er auf seine Promis, z.B. Joachim H. Luger alias „Hans Beimer“ aus der Lindenstraße und Simone Rethel in der Komödie „Wir sind die Neuen“ nach dem gleichnamigen Kinofilm oder Nele Gröschel, die zukünftige Desdner Tatortkommissarin als Rosalind in „Wie es euch gefällt“.

Menschen kennen lernen und offen auf sie zuzugehen ist eine seiner großen Stärken. Als menschenfreundlich, kommunikativ, offen und bodenständig bezeichnet er sich selbst. „Ich bin zwar harmoniebedürftig, kann aber auch streng sein“. Mit eitlen und kapriziösen Menschen arbeitet er nicht gerne zusammen. „Unser Publikum ist das wichtigste, was wir haben. Wir sind ein Theater, an dem man Freude an den Schauspielern und an den Stücken hat. Wir sind ein Volkstheater und möchten möglichst viele Menschen erreichen. Deshalb freue ich mich über jeden Menschen im Theater, egal ob 50plus oder jung. Das Theater ist ein Spiegel unserer Stadt, unserer Gesellschaft, diese wird insgesamt auch älter, auch unser Publikum“, so Preuß. Er lädt alle Stuttgarter zu den neu ins Leben gerufenen Premierenfrühstücken ein: „Das ist wie ein Blick in der Küche: Was kochen die da eigentlich gerade?“. Und man kann die Schauspieler kennen lernen.

Mehr Infos dazu und zum Spielplan und Tickets unter www.schauspielbuehnen.de.