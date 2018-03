Zu viele Entwicklungshilfeprojekte gehen fehl, kritisiert der Gründer der Stiftung „Stay“.

Das eigene Konzept der Stiftung „Stay“ fußt auf der Eigeninitiative einheimischer Sozialunternehmer. Deren Gründer Benjamin Wolf hat ein großes Ziel: ein selbstbestimmtes und freies Leben für Menschen rund um den Globus. Dafür arbeitet er, lange und viel. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Idealismus und ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl ebenso zu ihm gehören wie die schwarzen Haare oder das sympathisch-schiefe Lächeln, das manchmal aufblitzt. „Ich glaube, ich verfüge sowohl über die visionäre Kraft als auch über das Durchhaltevermögen, Dinge in Bewegung zu bringen und zum Besseren zu wenden.“ Ein Workaholic sei er deshalb nicht, habe auch kein Helfersyndrom, im Gegenteil: Schon im Interesse seiner Lebens­gefährtin und der drei gemeinsamen Kinder bemüht sich der Wahl-Stuttgarter um eine ausgeglichene Work-Life-Balance, zu der gemeinsame Besuche des Sandkastens ebenso gehören wie Lagerfeuer mit Freunden.

Das Interesse, „anderen Menschen zu helfen“, packt Wolf schon früh; ihn faszinieren Potenzial und Möglichkeiten der Entwicklungshilfe. Den letzten Anstoß gibt die Begegnung mit einem altgedienten Entwicklungshelfer, der ihm von seinem Alltag erzählt: von Erfolgen und Misserfolgen, von Unzulänglichkeiten, an denen man schier verzweifeln möchte, von kleinen Begegnungen, die Großes anstoßen. Wolf zögert nicht, bricht sein Architekturstudium zugunsten der Betriebswirtschaftslehre für Non-Profit-Organisationen (NPOs) ab, sammelt Berufserfahrung, unter anderem als Projektleiter in Ecuador. Die Ernüchterung kommt schnell, denn zu viele Organisationen agieren seiner Ansicht nach am Ziel vorbei. „Die Mehrzahl der NPOs vernachlässigt essenzielle Aspekte wie wirtschaftliche Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit, Breitenwirkung, Identifikation mit einem Projekt. Mit Ende der Förderung gehen die westlichen Helfer. Zurück bleiben die Einheimischen mit teurer, komplizierter Technik, die sie nicht nutzen können – eine Verschwendung von Geldern und Ressourcen.“

Auf Grundlage eigener Erfahrungen beginnt der gebürtige Darmstädter, neue Ansätze zu formulieren, und gründet 2013 die Stiftung „Stay“: „Unsere Projekte basieren auf einheimischen Sozialunternehmern. Sie sind vergleichsweise überschaubar, kostengünstig und immer darauf ausgelegt, viele Menschen zu erreichen. Die Themen Gesundheit, Bildung und Einkommen stehen im Vordergrund. Durch Ausbildung lokaler Multiplikatoren wie Krankenschwestern und Lehrer fördern wir Wissen und Fähigkeiten, die weitergegeben werden und damit von Dauer sind.“ Der Erfolg gibt ihm recht: Nach fünf Jahren läuft das Pilotprojekt so gut, dass das Konzept in zwei weiteren Ländern an den Start geht. Für den 42-Jährigen nur ein erster, aber wichtiger Schritt: „Natürlich bin ich stolz auf die Entwicklung. Die Effektivität unserer Ideen bietet die große Chance, Entwicklungsarbeit radikal zu verändern. Warum sollte ein völlig neuer Weg für Entwicklungszusammenarbeit nicht von einer kleinen Stiftung aus Stuttgart kommen?“